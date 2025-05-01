В Вильнюсе откроют велосипедный сезон: пройдет велопарад

„Мы рады, что можем участвовать в этой инициативе. Движение, единение общества и устойчивые решения - вот основополагающие принципы, которые помогут создать зеленый, устойчивый город“, – сказала глава инициативы „Вильнюс – Зеленая столица Европы 2025“ Юрга Поцюте-Микутене.
По словам основного организатора мероприятия Вилюа Гаспаравичюса, велокультура в Вильнюсе меняется в лучшую сторону.
„Число велосипедистов постоянно растет, повышается сознательность водителей автомобилей и других транспортных средств, а также пешеходов. Интерес людей к мероприятиям на велосипедах растет, в городе стало больше как общин, объединяющих велоспортсменов, так и любителей. Мы заметили, что все больше людей использует велосипед как средство передвижения“, – заметил он.
Парад по случаю открытия сезона – это не только веселая поездка по улицам столицы, но и способ показать, что велосипед не только спортивное транспортное средство, оно может стать частью повседневности и образа жизни.
Парад начнется в 14 часов. Старт от колокольни Кафедральной площади. Финиш - Валакампяй, у первого пляжа. Там участников парада ждет веселье, развлечения, музыка, отдых.
Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна.