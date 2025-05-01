2025.05.01 13:03

В Вильнюсе откроют велосипедный сезон: пройдет велопарад

 
ru.DELFI.lt
Meninių dviračių paradas „CO2 Green Drive” Vilniuje
Meninių dviračių paradas „CO2 Green Drive” Vilniuje
ФОТО: Dominykas Laurutis

1 мая Вильнюс станет настоящей столицей велосипедов – пройдет парад по случаю открытия сезона. В этом году мероприятие проведут вместе с инициативой „Вильнюс – Зеленая столица Европы 2025“, чтобы подчеркнуть, что это – не только веселый заезд, но и символический старт для активной, устойчивой и здоровой жизни, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Мы рады, что можем участвовать в этой инициативе. Движение, единение общества и устойчивые решения - вот основополагающие принципы, которые помогут создать зеленый, устойчивый город“, – сказала глава инициативы „Вильнюс – Зеленая столица Европы 2025“ Юрга Поцюте-Микутене.

По словам основного организатора мероприятия Вилюа Гаспаравичюса, велокультура в Вильнюсе меняется в лучшую сторону.

„Число велосипедистов постоянно растет, повышается сознательность водителей автомобилей и других транспортных средств, а также пешеходов. Интерес людей к мероприятиям на велосипедах растет, в городе стало больше как общин, объединяющих велоспортсменов, так и любителей. Мы заметили, что все больше людей использует велосипед как средство передвижения“, – заметил он.

Парад по случаю открытия сезона – это не только веселая поездка по улицам столицы, но и способ показать, что велосипед не только спортивное транспортное средство, оно может стать частью повседневности и образа жизни.

Парад начнется в 14 часов. Старт от колокольни Кафедральной площади. Финиш - Валакампяй, у первого пляжа. Там участников парада ждет веселье, развлечения, музыка, отдых.

Мероприятие бесплатное, регистрация не нужна.

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