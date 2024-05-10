В Вильнюсе откроют доску Конституции Республики Ужупис на караимском языке

"Мы видим это искусно закодированным в Конституции, но в то же время помним, как много мы потеряли, когда у нас не было возможности открыто быть самими собой. Поэтому мы подтверждаем свое одобрение этой символически представленной свободы переводом на караимский язык. Это главное положение, которое теперь формально связывает нас с Республикой Ужупис", - сказала она порталу.