В Вильнюсе откроют доску Конституции Республики Ужупис на караимском языке

По словам председателя Общества культуры караимов Литвы Карины Фиркавичюте, открытие доски на караимском языке является не только выражением верности, но и свободы быть собой.
"Мы видим это искусно закодированным в Конституции, но в то же время помним, как много мы потеряли, когда у нас не было возможности открыто быть самими собой. Поэтому мы подтверждаем свое одобрение этой символически представленной свободы переводом на караимский язык. Это главное положение, которое теперь формально связывает нас с Республикой Ужупис", - сказала она порталу.
Помимо К. Фиркавичюте, в торжественной церемонии примут участие мэр Тракайского самоуправления Андрюс Шатявичюс, президент Республики Ужупис Ромас Гедиминас Лилейкис и премьер-министр Сакалас Городецкис.
По оценкам, только 30 человек во всем мире говорят на караимском языке, который включен в Атлас языков мира, находящихся под угрозой исчезновения ЮНЕСКО, и все они живут в Литве.