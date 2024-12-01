2024.12.01 07:05

В Вильнюсе около пакоматов стоят большие очереди

 
ru.DELFI.lt
Paštomatai
Paštomatai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Приближаются зимние праздники. В Вильнюсе около пакоматов стоят большие очереди. Люди по часу стоят в очереди, чтобы забрать посылки. Вильнюсец Вайдас сказал порталу tv3.lt, что ездил за посылкой. Все пакоматы заполнены, поэтому клиентам приходится забирать посылки из микроавтобуса. Вильнюсец сказал, что не помнит, чтобы когда-то было что-то подобное.

Эксперты отметили, что перед праздниками растет число заказов, высылаемых через пакоматы, бывают случаи краж.

Вайдас сказал, что очередь за посылкой напомнила ему времена дефицита, когда люди стояли в очередях за бананами. Он об этом только слышал, своими глазами видеть не довелось.

„Я с таким столкнулся впервые, хотя говорят, что такое повторяется уже несколько лет. Курьеры сказали, что до Рождества такое, скорее всего, будет со всеми компаниями, занимающимися доставкой товаров“, – сказал мужчина.

Он заметил, что процесс выдачи посылок хаотичный.

„Стоишь в очереди, потом называешь букву мешка, в котором находится посылка (A, B, C и т.д.), а потом, как в поликлинике - по имени/фамилии ищут в мешке. Процедуру не ускоришь. ID не просят, теоретически Казлаускасы и Йонаускасы могут и чужую посылку взять.

Заказал, например, кофемолку, а получил чулки в сеточку и т.д.“, – сказал Вайдас.

Он считает, что в Литве мало пакоматов.

Одна женщина рассказала журналистам, что в декабре 2023 года она не получила все свои посылки, которые прислала ей мама. Она считает, что эти вещи были украдены.

„Я знала, что получу ботинки, кофту и шапку. Мне прислали одежду, как часть рождественского подарка, и как часть одежды, которую надо было прислать из дома.

Мама положила мне эти вещи, а получила только кофту и шапку. Я переживала, но никуда обращаться не стала“, – сказала она.

„Тогда я написала заявление в связи с тем, что утеряна посылка, насколько я поняла, их вины не было, ничем помочь они тоже не могли“, – рассказала женщина.

Представитель Omniva Раймонда Страздаускайте-Жарнауске сказала, что такие случаи краж бывают редко.

„Таких случаев, когда взламывают пакоматы, бывает немного, за несколько лет был лишь один такой случай. У пакоматов стоят видеокамеры, материалы передали полиции, она нашла вора, он был наказан“, – сказала она.

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