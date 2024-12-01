В Вильнюсе около пакоматов стоят большие очереди

„Стоишь в очереди, потом называешь букву мешка, в котором находится посылка (A, B, C и т.д.), а потом, как в поликлинике - по имени/фамилии ищут в мешке. Процедуру не ускоришь. ID не просят, теоретически Казлаускасы и Йонаускасы могут и чужую посылку взять.

„Я с таким столкнулся впервые, хотя говорят, что такое повторяется уже несколько лет. Курьеры сказали, что до Рождества такое, скорее всего, будет со всеми компаниями, занимающимися доставкой товаров“, – сказал мужчина.

Вайдас сказал, что очередь за посылкой напомнила ему времена дефицита, когда люди стояли в очередях за бананами. Он об этом только слышал, своими глазами видеть не довелось.

Эксперты отметили, что перед праздниками растет число заказов, высылаемых через пакоматы, бывают случаи краж.

Заказал, например, кофемолку, а получил чулки в сеточку и т.д.“, – сказал Вайдас.

Он считает, что в Литве мало пакоматов.

Одна женщина рассказала журналистам, что в декабре 2023 года она не получила все свои посылки, которые прислала ей мама. Она считает, что эти вещи были украдены.

„Я знала, что получу ботинки, кофту и шапку. Мне прислали одежду, как часть рождественского подарка, и как часть одежды, которую надо было прислать из дома.

Мама положила мне эти вещи, а получила только кофту и шапку. Я переживала, но никуда обращаться не стала“, – сказала она.