В Вильнюсе ограничат движение во время митинга против налога на недвижимость

„Будут задействованы усиленные наряды службы общественной безопасности и полиции, будет работать мобильный штаб, будет вестись видеозапись, будет задействован полицейский беспилотник, мы будем контролировать всю ситуацию сверху, движение будет ограничено на улицах Арсенало, Врублевскё, Барборос Радвилайтес, просим избегать передвижения по этим улицам, они будут перекрыты в связи с мероприятием, никаких серьезных рисков не видим. Мы надеемся, что мероприятие пройдет мирно“, — заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас на пресс-конференции в пятницу.