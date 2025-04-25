В Вильнюсе ограничат движение во время митинга против налога на недвижимость

„Будут задействованы усиленные наряды службы общественной безопасности и полиции, будет работать мобильный штаб, будет вестись видеозапись, будет задействован полицейский беспилотник, мы будем контролировать всю ситуацию сверху, движение будет ограничено на улицах Арсенало, Врублевскё, Барборос Радвилайтес, просим избегать передвижения по этим улицам, они будут перекрыты в связи с мероприятием, никаких серьезных рисков не видим. Мы надеемся, что мероприятие пройдет мирно“, — заявил генеральный комиссар полиции Арунас Паулаускас на пресс-конференции в пятницу.
Ожидается, что в митинге примут участие около 5 тыс. человек, выдано разрешение на проведение мероприятия, в котором могут принять участие 30 тыс. человек.
27 апреля на Кафедральной площади пройдет митинг против налога на недвижимость — „НЕТ налогу на жилье“. Как сообщается в социальной сети Facebook, организаторами мероприятия выступает ассоциация Atoveiksmis и представляющийся общественным деятелем Раймондас Шимайтис, который в прошлом году несколько раз публично сжигал радужные флаги.
Министерство финансов во главе с Римантасом Шаджюсом зарегистрировало проект налоговой реформы и предлагает применять нулевую ставку к недвижимому имуществу, стоимость которого не превышает 40 тыс. евро.
Как предусмотрено в проекте министерства, ставка в размере 0,1 проц. будет применяться к недвижимости стоимостью от 40 тыс. до 200 тыс. евро. Ставка в 0,2 проц. – до 400 тыс. евро, ставка в 0,5 проц.– до 600 тыс. евро. Наконец, ставку в 1 проц. предлагается применять к недвижимости стоимостью свыше 600 тыс. евро.
Проектом предлагается установить налоговую льготу для социально незащищенных лиц — лица, имеющие право на компенсацию расходов на отопление жилья, будут освобождены от уплаты налога на недвижимость.
Предусмотрены налоговые льготы на основное жилье, если его стоимость не превышает 450 тыс. евро. В этом случае предлагается снизить размер налога на недвижимость на 50 проц. Между тем, лицам, имеющим 3 и более детей или ребенка-инвалида, предоставляется налоговая скидка в размере 75 проц.
Как сообщалось ранее, 50 проц. средств от этого налога будут поступать в муниципальные бюджеты.
К налоговой стоимости коммерческой недвижимости юридических лиц и граждан устанавливается дополнительная целевая ставка в размере 0,2 проц. Средства, полученные за счет этой дополнительной ставки будут направлены непосредственно в Фонд обороны.
Данная ставка не будет применяться к объектам, предназначенным для сельскохозяйственной деятельности.
Предлагаемые налоговые изменения также предусматривают налогообложение недвижимости, находящейся на стадии незавершенного строительства. Незавершенное строительство будет облагаться налогом не только в случае его фактического использования, но и в случае несоблюдения требований по регистрации завершения строительства.
Для заброшенной или запущенной недвижимости будет применяться максимальная ставка налога – 4 проц.