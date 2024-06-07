2024.06.07 07:10

В Вильнюсе официально открылся новый стадион: первый такой в городе

 
ru.DELFI.lt
Kalnų parko stadionas
Kalnų parko stadionas
ФОТО: Lietuvos policija

Литовская полиция недавно обновила стадион в Нагорном парке. 7 июня состоялось открытие стадиона, его смогут увидеть все желающие, пишет портал madeinvilnius.lt.

В ходе реконструкции были полностью обновлены трибуны стадиона, оборудовано освещение, беговые дорожки, тренажеры, искусственное покрытие.

„В пятницу, 7 июня, в 10 ч. приглашаем всех желающих на торжественную церемонию открытия стадиона. Товарищеский матч проведет сборная Литовской полиции и ФК Prelegentai. После матча всех угостим вкусной кашей. БУдем ждать вас на стадионе в Вильнюсе, ул. Т.Косцюшкос, 7“, – сказано в сообщении полиции.

Как и до сих пор, стадионом смогут пользоваться все желающие.

Литовская полиция информирует, что приехать на стадион можно только на общественном транспорте, можно также прийти пешком.

Стадион Нагорного парка появился в 1925 году. На его открытии присутствовал сам Юзеф Пилсудский. Он сам сыграл на нем во время первого матча.

Ранее стадион назывался „Динамо“, потом его называли стадионом МВД. Сейчас стадион принадлежит Департаменту полиции.

Реконструкция стадиона была начата в 2020 г.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии