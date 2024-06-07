В Вильнюсе официально открылся новый стадион: первый такой в городе

В ходе реконструкции были полностью обновлены трибуны стадиона, оборудовано освещение, беговые дорожки, тренажеры, искусственное покрытие.

„В пятницу, 7 июня, в 10 ч. приглашаем всех желающих на торжественную церемонию открытия стадиона. Товарищеский матч проведет сборная Литовской полиции и ФК Prelegentai. После матча всех угостим вкусной кашей. БУдем ждать вас на стадионе в Вильнюсе, ул. Т.Косцюшкос, 7“, – сказано в сообщении полиции.

Как и до сих пор, стадионом смогут пользоваться все желающие.

Литовская полиция информирует, что приехать на стадион можно только на общественном транспорте, можно также прийти пешком.