В Вильнюсе обнаружена нелегальная свалка: инспекторы приняли срочные меры

В редакцию Delfi обратились источники, внимание которых привлекло большое количество отходов на ул. Йочёню, 53А, недалеко от Гарюнайского рынка.

Это частная земля. На сделанных со спутника фотографиях мусора не видно. Однако на месте можно убедиться в том, что там находится свалка. Значит, мусор сюда привезли относительно недавно.

Попасть на этот участок земли могут все. Он не огорожен.Правда, вокруг участка - непролазная грязь.

Журналисты обратились в Департамент охраны природы, чтобы узнать, кому принадлежит свалка, и выяснили, что разрешение на накопление мусора на этом участке не выдавалось.