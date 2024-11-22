В Вильнюсе обнаружена нелегальная свалка: инспекторы приняли срочные меры

В редакцию Delfi обратились источники, внимание которых привлекло большое количество отходов на ул. Йочёню, 53А, недалеко от Гарюнайского рынка.
Это частная земля. На сделанных со спутника фотографиях мусора не видно. Однако на месте можно убедиться в том, что там находится свалка. Значит, мусор сюда привезли относительно недавно.
Попасть на этот участок земли могут все. Он не огорожен.Правда, вокруг участка - непролазная грязь.
Журналисты обратились в Департамент охраны природы, чтобы узнать, кому принадлежит свалка, и выяснили, что разрешение на накопление мусора на этом участке не выдавалось.
„Не выдавалось разрешение на такую деятельность в этом месте. Инспекторы начали расследование“, - сообщили представители департамента.
Активные действия были предприняты 21 ноября. Инспекторы отправились в указанное место и зафиксировали сваленный там мусор.
„Сейчас будут уточнять, кому принадлежит территория, кто в ответе за мусор“, – сказали представители департамента.
Представитель Агентства охраны природы Вайдотас Норкус сказал Delfi, что ЗАО Investum Group подавало заявку на получение разрешения на загрязнение, но 28 октября 2024 г. заявка не была принята.
„Если такого разрешения нет, компания не может складировать на участке отходы“, – сказал Норкус.
По его словам, контролем занимается Департамент охраны окружающей среды.
По данным Центра реестра, этот участок площадью 2.4258 га принадлежит ЗАО Nekilnojamojo turto fondаs, но часть участка (0.43 га) сдана в аренду ЗАО Investum Group.
Эта компания отвечает за сбор отходов, их устранение, снос зданий, подготовку площадок для строительства и т.д.
По данным Центра реестра, глава и владелец ЗАО Investum Group - Анатолий Муравский.
Delfi обратился с вопросами к хозяину участка и арендатору, но пока никаких ответов не получил.
Договор об аренде был подписан в начале января 2024 года, срок аренды - до 31 октября 2025 г.
ЗАО Investum Group 2 октября 2024 г. подало заявку на получение разрешения на загрязнение. Компания планировала свозить на участок строительный мусор.