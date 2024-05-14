В Вильнюсе новым сотрудникам полиции выплачивают по 10 000 евро

"В Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Мы понимаем, как это важно для безопасности в городе, поэтому решили заняться привлечением сотрудников. Первые результаты радуют, мы надеемся, что молодежь будет чаще выбирать эту профессию и будет работать в столичной полиции", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Эти деньги могут получить люди, которые окончили Полицейскую академию. С новыми сотрудниками заключают трехсторонний договор (в нем участвует сам сотрудник, муниципалитет и ГКП Вильнюсского округа). Сотрудник обязуется отработать в Вильнюсе не меньше 5 лет (работа на полную ставку).