2024.05.14 18:05

В Вильнюсе новым сотрудникам полиции выплачивают по 10 000 евро

 
ru.DELFI.lt
Policininkai budi Vilniaus gatvėse
Policininkai budi Vilniaus gatvėse
ФОТО: Savivaldybės nuotr.

Вильнюс пытается привлечь на службу новых сотрудников полиции – в феврале этого года была утверждена однократная выплата в размере 10 000 евро при их приеме на службу. Заявление на получение выплат подали 18 новых сотрудников Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа. Согласно планам, до конца июля будет трудоустроено 50 курсантов, пишет портал madeinvilnius.lt.

"В Вильнюсе не хватает около 400 полицейских. Мы понимаем, как это важно для безопасности в городе, поэтому решили заняться привлечением сотрудников. Первые результаты радуют, мы надеемся, что молодежь будет чаще выбирать эту профессию и будет работать в столичной полиции", – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

Эти деньги могут получить люди, которые окончили Полицейскую академию. С новыми сотрудниками заключают трехсторонний договор (в нем участвует сам сотрудник, муниципалитет и ГКП Вильнюсского округа). Сотрудник обязуется отработать в Вильнюсе не меньше 5 лет (работа на полную ставку).

Если человек, который получил эти выплаты, по своей вине или воле покинет службу раньше установленного срока, он должен будет вернуть часть суммы пропорциональную оставшемуся до конца службы сроку. Если сотрудник уйдет со службы по состоянию здоровья, по беременности или в отпуск по уходу за ребенком, взысканий не будет.

На данный момент подписаны 5 трехсторонних договоров, еще 13 находятся на стадии согласования. Заявки подали 12 женщин и 6 мужчин.

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