В Вильнюсе новое общественное пространство: можно будет разбить сад

Общественное пространство спроектировано на свободной государственной земле, находящейся между жилыми домами, школой, частным коммерческим участком и гаражными постройками. Железная дорога находится неподалеку. Территория достаточно заброшена, некоторые ее жители уже занялись садоводством.
"Идея благоустроить это место вынашивалась давно. Мы организовали встречи с жителями и спросили их мнение. Хотим, чтобы это место было привлекательным и чтобы жители разных потребностей могли проводить там свое свободное время", — сказала Аквиле Мышко-Жвинене, заведующая отделом ландшафтной архитектуры Вильнюсского городского самоуправления.
Территория разделена на отдельные зоны: будет оборудована зона тихого отдыха со скамейками, беседками, рядом прогулочных дорожек, променадом, зона активного отдыха с детской площадкой и спортивными площадками. Общественное пространство также будет адаптировано для людей с особыми потребностями. Территория будет безопасной – освещенной, оборудованной камерами видеонаблюдения.
На территории предусмотрено место для огородничества, место для компостирования, беседка, водоколонка. "Это первое общественное пространство в Вильнюсе, где мы выделили место для общественных садов. Мы надеемся, что это будет способствовать не только развитию совместной деятельности, но и популяризации городских садов в Вильнюсе", - говорит А. Мышко-Жвинене.
Городское самоуправление Вильнюса подготовило для жителей руководство по развитию городского садоводства, которое поможет горожанам разбить собственный сад рядом с домом.
В настоящее время территория заросла стихийными лугами, инвазивным ясенем, белоцветной рябиной, растут фруктовые деревья, липы, клены обыкновенные, ольхи. Планируется провести обрезку деревьев и кустарников, удалить поврежденные и засохшие.
Проектирование и оборудование общественного пространства профинансирует Вильнюсское городское самоуправление. Ожидается также, что часть контрактных работ будет покрыта за счет средств Евросоюза.