В Вильнюсе неизвестные обокрали дом инфлюенсера Сигел: ущерб – больше ста тысяч евро

Кража совершена в Вильнюсском районе – воры унесли ценности на сумму 137 000 евро и две видеокамеры.
По данным полиции, факт кражи в деревне Геляжяй был зафиксирован 4 ноября, около 20 ч.
Воры разрезали забор, взломали дверь, ведущую на террасу и унесли из дома ценную галантерею, другие вещи, включая две видеокамеры.
Ущерб – 137 550 евро.
Начато расследование.
По данным вышеупомянутого портала, дом принадлежит Сигел. Delfi с предпринимателем пока связаться не удалось.
О краже в полицию сообщили 4 ноября, в 20 ч. Пострадавшая сказала, что была в отъезде, а когда вернулась, заметила, что ее дом обокрали. Когда именно была совершена кража - неясно. О своей поездке в ОЭР Сигел рассказывала в социальных сетях, делясь впечатлениями.