2024.11.05 11:36

В Вильнюсе неизвестные обокрали дом инфлюенсера Сигел: ущерб – больше ста тысяч евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Apvogti Viktorijos Siegel namai
Apvogti Viktorijos Siegel namai
ФОТО: Delfi

По данным портала tv3.lt, в Вильнюсе неизвестные обокрали дом предпринимателя и инфлюенсера Виктории Сигел. Пока женщина с семьей по работе ездила в ОАЭ, воры нанесли ей ущерб на сумму 137 550 евро.

Кража совершена в Вильнюсском районе – воры унесли ценности на сумму 137 000 евро и две видеокамеры.

По данным полиции, факт кражи в деревне Геляжяй был зафиксирован 4 ноября, около 20 ч.

Воры разрезали забор, взломали дверь, ведущую на террасу и унесли из дома ценную галантерею, другие вещи, включая две видеокамеры.

Ущерб – 137 550 евро.

Policija

Начато расследование.

По данным вышеупомянутого портала, дом принадлежит Сигел. Delfi с предпринимателем пока связаться не удалось.

О краже в полицию сообщили 4 ноября, в 20 ч. Пострадавшая сказала, что была в отъезде, а когда вернулась, заметила, что ее дом обокрали. Когда именно была совершена кража - неясно. О своей поездке в ОЭР Сигел рассказывала в социальных сетях, делясь впечатлениями.

Viktorija Siegel

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