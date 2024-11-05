В Вильнюсе неизвестные обокрали дом инфлюенсера Сигел: ущерб – больше ста тысяч евро

О краже в полицию сообщили 4 ноября, в 20 ч. Пострадавшая сказала, что была в отъезде, а когда вернулась, заметила, что ее дом обокрали. Когда именно была совершена кража - неясно. О своей поездке в ОЭР Сигел рассказывала в социальных сетях, делясь впечатлениями.