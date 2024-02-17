В Вильнюсе не состоялся несанкционированный митинг против НАТО

 
ELTA
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NATO vėliava
NATO vėliava
ФОТО: Adobe Stock

В субботу в полдень в Вильнюсе, около посольства Германии, должен был состояться митинг против военных НАТО в Литве, однако особого интереса это мероприятие не вызвало.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что у посольства ничего не произошло.

"Собрались только журналисты", – сказал он.

Главный советник Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута
заметил, что литовское общество устойчиво к попыткам вызвать напряжение.

"Общество в нашей стране устойчиво к возможным провокациям, явная поддержка нашего членства в НАТО и союзников, работа служб – все это обусловило неудачу маргинальных деятелей и влияния извне", – сказал он.

Бута призвал жителей быть бдительными, проверять информацию, особенно в социальных сетях, оценивать источники информации.

"Важно также сказать, что устойчивость жителей Литвы к дезинформации очень высокая - около 70% респондентов указали, что они способны распознать дезинформацию, значит, наше гражданское общество зрелое и не подвержено вражеским атакам", – прибавил собеседник.

В социальной сети Facebook распространяли призыв прийти 17 февраля на митинг против НАТО и размещения в Литве немецкой бригады.

Главный советник Национального центра по управлению кризисами Дарюс Бута предупреждал, что это может быть провокацией.

"Службы обмениваются информацией, о мероприятии информирована и полиция. Митинг не санкционирован. Если будут провокации, будет соответствующая реакция", – подчеркнул Бута.

Полиция также отметила, что официально за разрешением на проведение мероприятия никто не обращался. Заявок на проведение митинга не получал и Вильнюсский муниципалитет.

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