В Вильнюсе назначена дата Фестиваля холодного борща

Pink Soup Fest 2024 в этом году пройдет в первый день лета - 1 июня. Так Go Vilnius откроет в столице летний сезон 2024 г.
В этот день вильнюсцев и гостей города ждет целый ряд бесплатных мероприятий и развлечений. Полная программа фестиваля появится в ближайшее время.
Холодный борщ – это самый популярный летний холодный суп в Литве. Его готовят из свеклы, кефира, огурцов и редиски.
Во второй раз партнеры фестиваля (кафе и рестораны) предложат в своем ассортименте разные версии холодного борща. В прошлом году в Вильнюсе можно было выпить кофе со вкусом холодного борща, съесть десерт или мороженое из свеклы, посетить тематические экскурсии, выставки, мастер-классы.
Цель фестиваля – не только отведать культовый суп, но и праздновать все розовое: в прошлом году на фестиваль пришло больше 15 000 человек, многие из них были в одежде розового цвета.