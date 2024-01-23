В Вильнюсе начнется митинг фермеров: в столицу едет тяжелая техника

Сельскохозяйственный совет выступает против порядка восстановления многолетних лугов, повышения акциза на топливо, неблагоприятного для фермеров расширения охраняемых территорий, напоминает о том, что не решен молочный кризис. Кроме того, напоминает о том, что через Литву возят российское зерно.

Вильнюсский муниципалитет 22 января сообщал об ограничениях движения на некоторых участках проспекта Гедиминаса , которые будут действовать со вторника по пятницу.

О том, что к фермерам присоединиться, в январе сообщала и Ассоциация частных лесов, которая уже провела забастовку в Каунасском округе.

В акции, по его словам, должен принять участие министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас , ждут и министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса , который в начале недели находится в Брюсселе.

"Но мы оставляем за собой право вернуться", – сказал он.

Участники акции едут в столицу на тяжелой технике, в среду начнется пикет у здания правительства, поэтому в городе будет ограничено движение. По словам председателя совета Игнаса Хофманаса, фермеры отправились в Вильнюс в понедельник, столичный муниципалитет разрешил приехать не больше чем на 850 единицах сельскохозяйственной техники.

По сведениям Delfi, фермеры из Каунаса выедут в Вильнюс после 8 часов. Фермеры сказали, что они не настроены агрессивно, они надеются, что будут выслушаны.

На тракторах видны плакаты: "Извини, Вильнюс, но иначе нас никто не слышит!", "Литва, твоя деревня умирает", "Не будет фермеров, не будет еды, не будет будущего!" и др.

Напомним, что первая акция протеста фермеров состоялась 8 января, когда фермеры жгли костры по всей Литве. Тогда делегация совета встречалась с премьером Ингридой Шимоните, министрами Навицкасом и Гентвиласом. Несмотря на то, что после встречи Хофманас порадовался конструктивному диалогу – якобы с Шимоните договорились о решении проблем и была назначена встреча на март – через несколько дней совет сообщил, что протест продолжится в конце января в Вильнюсе.

В минувшую пятницу Шимоните в письме совету писала, что сожалеет о том, что позиция фермеров изменилась, но заверила, что о главных требованиях фермеров договорились.