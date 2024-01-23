В Вильнюсе начнется митинг фермеров: в столицу едет тяжелая техника

Участники акции едут в столицу на тяжелой технике, в среду начнется пикет у здания правительства, поэтому в городе будет ограничено движение. По словам председателя совета Игнаса Хофманаса, фермеры отправились в Вильнюс в понедельник, столичный муниципалитет разрешил приехать не больше чем на 850 единицах сельскохозяйственной техники.
По словам Хофманаса, формально протест завершится 26 января.
"Но мы оставляем за собой право вернуться", – сказал он.
В акции, по его словам, должен принять участие министр охраны окружающей среды Симонас Гентвилас, ждут и министра сельского хозяйства Кястутиса Навицкаса, который в начале недели находится в Брюсселе.
О том, что к фермерам присоединиться, в январе сообщала и Ассоциация частных лесов, которая уже провела забастовку в Каунасском округе.
Вильнюсский муниципалитет 22 января сообщал об ограничениях движения на некоторых участках проспекта Гедиминаса, которые будут действовать со вторника по пятницу.
Сельскохозяйственный совет выступает против порядка восстановления многолетних лугов, повышения акциза на топливо, неблагоприятного для фермеров расширения охраняемых территорий, напоминает о том, что не решен молочный кризис. Кроме того, напоминает о том, что через Литву возят российское зерно.
По сведениям Delfi, фермеры из Каунаса выедут в Вильнюс после 8 часов. Фермеры сказали, что они не настроены агрессивно, они надеются, что будут выслушаны.
На тракторах видны плакаты: "Извини, Вильнюс, но иначе нас никто не слышит!", "Литва, твоя деревня умирает", "Не будет фермеров, не будет еды, не будет будущего!" и др.
Напомним, что первая акция протеста фермеров состоялась 8 января, когда фермеры жгли костры по всей Литве. Тогда делегация совета встречалась с премьером Ингридой Шимоните, министрами Навицкасом и Гентвиласом. Несмотря на то, что после встречи Хофманас порадовался конструктивному диалогу – якобы с Шимоните договорились о решении проблем и была назначена встреча на март – через несколько дней совет сообщил, что протест продолжится в конце января в Вильнюсе.
В минувшую пятницу Шимоните в письме совету писала, что сожалеет о том, что позиция фермеров изменилась, но заверила, что о главных требованиях фермеров договорились.
В понедельник Вильнюсское городское самоуправление уведомило о планируемых ограничениях движения транспорта со вторника по пятницу в определенных местах на проспекте Гедимино и улицах Швентараге, Ягайлос, А. Якшто, Васаре 16, Й. Тумо-Вайжганто, Гинею, А. Гоштауто.