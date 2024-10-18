2024.10.18 16:23

В Вильнюсе начинают действовать первые посты контроля, регистрирующие среднюю скорость

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

18 октября в Вильнюсе начали действовать первые посты контроля, регистрирующие среднюю скорость. Они установлены на ул. Гележинё Вилко, Т.Нарбуто и на Западной объездной дороге.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что эти радары фиксируют среднюю скорость на определенном отрезке в обоих направлениях на ул. Гележинё Вилко между тоннелем около парламента и мостом в парке Вингис. На ул. Т.Нарбуто радар будет фиксировать среднюю скорость в одном направлении - от проспекта Лайсвес в сторону Жверинаса и на Западной объездной дороге от Пилайте в сторону ул. Осло.

Муниципалитет сообщает, что посты контроля скорости были установлены весной. Все это время проводили испытания систем, их тестирование, калибровка, наблюдение за процессами передачи данных. Сейчас собранная ПКС информация будет передаваться полиции.

Один из комплектов время от времени будут переносить в другие места. На дорогах столицы появятся десятки приборов, имитирующих ПКС, которые, по словам полицейских, также эффективно дисциплинируют водителей. Всего выбрано 50 подходящих мест.

Система ПКС стоила городу 422 000 евро. За эти деньги купили 4 стационарных и один мобильный комплект, плюс 10 мобильных имитаторов.

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