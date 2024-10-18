В Вильнюсе начинают действовать первые посты контроля, регистрирующие среднюю скорость

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что эти радары фиксируют среднюю скорость на определенном отрезке в обоих направлениях на ул. Гележинё Вилко между тоннелем около парламента и мостом в парке Вингис. На ул. Т.Нарбуто радар будет фиксировать среднюю скорость в одном направлении - от проспекта Лайсвес в сторону Жверинаса и на Западной объездной дороге от Пилайте в сторону ул. Осло.

Муниципалитет сообщает, что посты контроля скорости были установлены весной. Все это время проводили испытания систем, их тестирование, калибровка, наблюдение за процессами передачи данных. Сейчас собранная ПКС информация будет передаваться полиции.