В Вильнюсе начинается ремонт улиц и мостов: водителей предупреждают о переменах

„Два года мы проводим ремонт дорог в столице, за это время обновили почти 230 км улиц. (...) Больше внимания будем уделять реконструкции дорог, ремонту мостов и осуществлению проектов стратегической инфраструктуры“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.
В 2025 г. в планах Вильнюсского муниципалитета обновление 53 км дорог, приведение в порядок 25 км тротуаров и 8,7 км велодорожек.
Самый протяженный ремонтируемый участок – 1,87 км – на ул. Жалюю Яжеру, затем идет ул. Павильнё (1,86 км) и Ю.Тишкявичаус (1,44 км).
Все ремонтируемые в этом году дороги можно найти на карте.
В 2025 году планируется отремонтировать четыре вильнюсских моста: Жирмунайский, Любарто, Валакампяйский и мост на ул. Линксмои.
До этого уже привели в порядок Зеленый мост, Жверинский, Гележинё Вилко, а также виадуки на ул. Гальвес, Озо, начался ремонт моста Шило. Планируется завершить обновление всех основных мостов и виадуков столицы до 2027 года.
В столице готовятся также к строительству трех новых пешеходных мостов.
Мост Альбертаса соединит ул. А.Гоштауто и ул. Упес. Его строительство начнется в 2025 году. Мост Ужвингё соединит парк Вингис с территорией выставочного центра Litexpo. Разрешение на его строительство должны получить в этом году. В конце этого года или в начале следующего должно начаться строительство виадука и подземного перехода на ул. Укмергес, около будущего Многофункционального комплекса.
В списке работ – реконструкция Неменчинского шоссе, ее должны завершить в этом году, строительство тоннеля в Таранде, а также работы на ул. Тилто, Джяугсмо, Вокечу, Траку, Й.Басанавичаус, Калварию, Лаздинелю и др.
Продолжается и работа во дворах многоквартирных домов. В прошлом году в результате этих работ было оборудовано 340 новых мест для парковки. Šiemet planuojama sutvarkyti dar 66 kiemus, kuriuose bus sukurta per 1,6 tūkst. naujų automobilių stovėjimo vietų gyventojams.
Kartu dėmesys skiriamas ir 40-čiai intensyvaus eismo gyvenamųjų kvartalų gatvių, kurios ilgainiui taps gyventojų poreikius atliepiančiomis miesto gatvėmis.
Šios modernizuotos gatvės bus skirtos užtikrinti saugumą pėstiesiems ir mikrojudumo transporto naudotojams išnaudojant tą pačią gatvės erdvę ten, kur vyrauja vidiniai namų kvartalai, viešosios įstaigos, yra didelė gyventojų koncentracija. Projektuojant modernizuotas gatves didelis dėmesys bus skirtas gyventojų įtraukimui į sprendimų priėmimą, vyks viešos konsultacijos, apklausos ir kūrybinės dirbtuvės.