В Вильнюсе начинается ремонт улиц и мостов: водителей предупреждают о переменах

„Два года мы проводим ремонт дорог в столице, за это время обновили почти 230 км улиц. (...) Больше внимания будем уделять реконструкции дорог, ремонту мостов и осуществлению проектов стратегической инфраструктуры“, – сказал мэр города Валдас Бенкунскас.

В 2025 г. в планах Вильнюсского муниципалитета обновление 53 км дорог, приведение в порядок 25 км тротуаров и 8,7 км велодорожек.

Самый протяженный ремонтируемый участок – 1,87 км – на ул. Жалюю Яжеру, затем идет ул. Павильнё (1,86 км) и Ю.Тишкявичаус (1,44 км).

Все ремонтируемые в этом году дороги можно найти на карте.

В 2025 году планируется отремонтировать четыре вильнюсских моста: Жирмунайский, Любарто, Валакампяйский и мост на ул. Линксмои.