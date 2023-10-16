В Вильнюсе начинается отопительный сезон

В октябре этого года стоимость отопления составит 8,02 цента за 1 кВт/ч без НДС. Согласно прогнозам, цена останется на похожем уровне.

"Несмотря на то, что геополитическая ситуация пока остается сложной, пик кризиса цен на энергоресурсы уже в прошлом. В последнее время ситуация с ценами стабильнее. Это позволяет прогнозировать, что цены на отопление для жителей не вырастут", – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.

По предварительным данным, в этом году 65% теплоэнергии - это теплоэнергия независимых поставщиков, произведенная за счет возобновляющихся источников энергии. Еще 13% компания произведет за счет биотоплива самостоятельно. 22% - теплоэнергия, полученная за счет сжигания природного газа.

"Отопительный сезон мы начинаем в спокойном состоянии, мы к нему готовы: мы проверили трубы, провели ремонт инфраструктуры", – сказал гендиректор "Вильнюсских теплосетей" (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) Геримантас Баканас.