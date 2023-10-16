В Вильнюсе начинается отопительный сезон

В октябре этого года стоимость отопления составит 8,02 цента за 1 кВт/ч без НДС. Согласно прогнозам, цена останется на похожем уровне.
"Несмотря на то, что геополитическая ситуация пока остается сложной, пик кризиса цен на энергоресурсы уже в прошлом. В последнее время ситуация с ценами стабильнее. Это позволяет прогнозировать, что цены на отопление для жителей не вырастут", – сказал директор администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас.
По предварительным данным, в этом году 65% теплоэнергии - это теплоэнергия независимых поставщиков, произведенная за счет возобновляющихся источников энергии. Еще 13% компания произведет за счет биотоплива самостоятельно. 22% - теплоэнергия, полученная за счет сжигания природного газа.
"Отопительный сезон мы начинаем в спокойном состоянии, мы к нему готовы: мы проверили трубы, провели ремонт инфраструктуры", – сказал гендиректор "Вильнюсских теплосетей" (Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) Геримантас Баканас.
Отопление в Вильнюсе включают с 1 по 22 октября (зависит от погодных условий), в прошлом году сезон начался 17 октября.
Обычно отопление включают не сразу во всех районах.
На 1-2 день подключают отопление в Фабийонишкес, Шешкине, Пилайте, Старом городе, Шнипишкес, Каролинишкес, Лаздинай, Новой Вильне, Балтупяй и Григишкес, на 2-3 - в Антакальнисе, Жирмунай, Пашилайчай, Виршулишкес, Юстинишкес, Жверинасе, Науяместисе и Киртимай, на 3-4 - Панеряй, Науининкай, Расу, Вилкпеде и Веркяй.