2025.04.30 15:11

В Вильнюсе начато обновление общественных туалетов

 
ru.DELFI.lt
Išbandė Palangos viešuosius tualetus
Išbandė Palangos viešuosius tualetus
ФОТО: Orijus Gasanovas

В Вильнюсе продолжают развивать проекты, связанные с обновлением инфраструктуры – компания Grinda сообщает, что с 30 апреля начато обновление четырех общественных туалетов. Первым на ремонт закроют туалет на ул. Вокечу, 13, пишет портал madeinvilnius.lt.

„Во время ремонта неподалеку для жителей и туристов установят временные биотуалеты“, – сообщает Grinda.

В ближайшее время работы начнутся также на ул. Б.Радвилайтес, 2, ул. Майронё, 14А и на Лукишкской площади, 18.

Цель работ - сделать туалеты более удобными и отвечающими более высоким стандартам гигиены.

„Напомним, что Grinda в Вильнюсе присматривает за 18 общественными туалетами – все они бесплатные“, – напоминает компания.

Вильнюсский муниципалитет и компания Grinda приносят жителям извинения за временные неудобства.

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