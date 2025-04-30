В Вильнюсе начато обновление общественных туалетов

„Во время ремонта неподалеку для жителей и туристов установят временные биотуалеты“, – сообщает Grinda.

В ближайшее время работы начнутся также на ул. Б.Радвилайтес, 2, ул. Майронё, 14А и на Лукишкской площади, 18.

Цель работ - сделать туалеты более удобными и отвечающими более высоким стандартам гигиены.

„Напомним, что Grinda в Вильнюсе присматривает за 18 общественными туалетами – все они бесплатные“, – напоминает компания.