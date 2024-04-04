В Вильнюсе начат ремонт Неменчинского шоссе, ждут ограничения

Из-за подготовительных работ скорость на этом участке снижена до 50 км/ч, от ул. Рудаусю Соду 7-ои движение будет направлено по встречной полосе.

В ближайшее время будет проходить подготовка по реконструкции перекрестка ул. Кайрену с Неменчинским шоссе, там установят светофор.

С 15 апреля по август этого года движение на этом участке будет направлено на встречную полосу. С правой стороны дороги (со стороны города) будет закрыта пешеходная и велосипедная дорожка, движение будет проходить по левой стороне.

Временно перенесут и остановки "Вержувос" по обе стороны дороги.