В Вильнюсе начат ремонт Неменчинского шоссе, ждут ограничения

Из-за подготовительных работ скорость на этом участке снижена до 50 км/ч, от ул. Рудаусю Соду 7-ои движение будет направлено по встречной полосе.
В ближайшее время будет проходить подготовка по реконструкции перекрестка ул. Кайрену с Неменчинским шоссе, там установят светофор.
С 15 апреля по август этого года движение на этом участке будет направлено на встречную полосу. С правой стороны дороги (со стороны города) будет закрыта пешеходная и велосипедная дорожка, движение будет проходить по левой стороне.
Временно перенесут и остановки "Вержувос" по обе стороны дороги.
Неменчинское шоссе – основной въезд в Вильнюс со стороны Неменчине, Швенчениса. Поскольку на части шоссе есть всего две полосы, а движение здесь интенсивное, особенно в выходные, там постоянно образуются заторы, бывает немало ДТП.
В бывших коллективных садах у ул. Кайрену и Гваздику Соду живет немало новоселов, поэтому в перспективе движение станет еще более интенсивны. После реконструкции перекрестка и расширения дороги до четырех полос, ее пропускная способность вырастет, дорога станет безопаснее.
На обновленном Неменчинском шоссе оборудуют 5 перекрестков со светофорами - около ул. Кайрену, Балжё, Лакштингалос соду, Антавилю, Антавилю соду 1-ои. Около ул. Балжё оборудуют кольцевой перекресток.
Около ул. Карачюну появится светофор для пешеходов.
Около ул. Кайрену, Карачюну и Лауру установят защищающие от шума стенки.
Шоссе проходит по лесу, поэтому с 15 апреля подрядчик будет удалять неохраняемые деревья, которые попадают в защитную зону инженерных сетей. Чтобы расширить дорогу до 4 полос, придется убрать и другие деревья. Эти работы проведут во второй половине апреля.
Реконструкцию шоссе планируют завершить в первом полугодии 2026 г. Работы будут стоить около 26,18 млн. евро.