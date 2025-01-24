В Вильнюсе начался традиционный Фестиваль света

„В этом году фестиваль будет более ярким и амбициозным – мы представляем работы творцов мировой величины“, – сказал директор Вильнюсского центра культуры Паулюс Юргутис.
В этом году маршрут фестиваля будет пролегать по обе стороны реки Нерис – начнется на ул. Ринктинес, 3, на террасе современной гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius, оттуда к Вильнюсской городской электростанции - Музею энергетики и техники. Затем маршрут продолжается на другой стороне реки и уйдет в Старый город до обновленного сквера около музея МО.
В программе - 21 инсталляция, объединенная творчеством Микалоюса-Константинаса Чюрлёниса.
Первая инсталляция Chronotope (Nr. 1) появится на террасе Marriott Vilnius City Center (ул. Ринктинес, 3).
В Музее энергетики и техники (ул. Ринктинес, 2) можно будет увидеть скульптуру Hand of the galaxy (Nr. 2).
В сквере около Литовского национального музея – Heller-Forgó (Nr. 3).
На Кафедральной площади появится инсталляция „Замечтавшееся Солнце“ (Nr. 4).
На площади Симонаса Даукантаса – монументальная инсталляция из света и звука The Arc“ (Nr. 5).
Во дворике президентского дворца (аллея С.Дауканто, 3) будет стоять инсталляция 27.500 Parpadeos (Nr. 6).
Во дворе Алумната (ул. Университето, 4) посетители фестиваля увидят инсталляцию Fragments of Reality (Nr. 7).
Во дворе Вильнюсской картинной галлереи (ул. Диджёи, 4) появится инсталляция Hulahoop (Nr. 8).
Инсталляция „Свет Чюрлёниса“ (Nr. 9) появится на ул. Савичаус, 17.
На фасаде Центра современного искусства (ул. Вокечу, 2) можно будет увидеть инсталляцию The Ice is Melting at the Pøules – Legacy of Melt (Nr. 10).
В гимназии „Витиса“ разместят инсталляцию „Блоки“ (Nr. 11).
В костеле Св. Екатерины (ул. Вильняус, 30) ждет инсталляция „Сфера“ (Nr. 12). Творение „408 Posesija“ (Nr. 13) трансформирует фасад Дома учителей (ул. Вильняус, 39).
Во дворе Летней террасы (ул. Вильняус, 39) установят инсталляцию Point of View“ (Nr. 14).
Аудиовизуальное творение Echo of Light (Nr. 15) установят во дворе Литовского музея кино, музыки и театра (ул. Вильянус, 41).
Инсталляцию Oh Lord (Nr. 16) можно будет увидеть во дворе вильнюсской библиотеки им. А.Мицкевича (ул. Траку, 10).
Во дворе VILNIUS TECH (ул. Пилимо, 26) установят инсталляцию Ghost of Space (Nr. 17).
В сквере рядом с музеем МО (ул. Пилимо, 17) появится инсталляция Model of an Imaginary Structure (Nr. 18).
На пути зрителей будут еще три интересных объекта. В витринах Вильнюсского туристического центра (ул. Пилес, 2) интерпретация фильма „Тропами ангелов“ „Сотворение мира“.
В сквере им. Константинаса Сирвидаса установят художественную машину в виде дракона „Дракиса“.
По традиции весть о фестивале света возвестит инсталляция Арвидаса Буйнаускаса на башне Гедиминаса „Приглашение“.
VII фестиваль света пройдет в Вильнюсе 24–26 января с 17 до 22 ч.