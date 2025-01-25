В Вильнюсе начался Фестиваль света: посмотрите на фотографии

Фестиваль света проходит 24–26 января в центре Вильнюса . Всего можно увидеть 18 инсталляций и три дополнительных объекта. Свои работы на фестивале представляют художники из 10 стран: Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Хорватии, Финляндии, Латвии и Литвы.

В этом году маршрут фестиваля будет пролегать по обе стороны реки Нерис – начнется на ул. Ринктинес, 3, на террасе современной гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius, оттуда к Вильнюсской городской электростанции - Музею энергетики и техники. Затем маршрут продолжается на другой стороне реки и уйдет в Старый город до обновленного сквера около музея МО.