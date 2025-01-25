2025.01.25 07:00

В Вильнюсе начался Фестиваль света: посмотрите на фотографии

 
карта
ru.DELFI.lt

В пятницу в столице начался Фестиваль света. Этот фестиваль по традиции приурочен к дню рождения столицы. Предлагаем посмотреть на фотографии и вместе отметить 702-ой день рождения города.

Фестиваль света проходит 24–26 января в центре Вильнюса. Всего можно увидеть 18 инсталляций и три дополнительных объекта. Свои работы на фестивале представляют художники из 10 стран: Германии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Венгрии, Хорватии, Финляндии, Латвии и Литвы.

Карта инсталляций:

Vilniaus šviesų festivalis

В этом году маршрут фестиваля будет пролегать по обе стороны реки Нерис – начнется на ул. Ринктинес, 3, на террасе современной гостиницы Courtyard by Marriott Vilnius, оттуда к Вильнюсской городской электростанции - Музею энергетики и техники. Затем маршрут продолжается на другой стороне реки и уйдет в Старый город до обновленного сквера около музея МО.

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