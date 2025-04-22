В Вильнюсе начали работать питьевые фонтанчики

„Каждый четвертый житель Вильнюса, выходя из дома, берет с собой собственную бутылку с водой, а больше всего воду пьют из уличных кулеров в парках и около спортивных площадок — там, где движение людей наиболее интенсивное. Учитывая это, в этом году мы установим в Вильнюсе еще шесть уличных кулеров с водой. Опросы показывают, что жители все чаще отказываются от чрезмерного потребления и пластиковых бутылок — это изменение, которое мы поддерживаем и поощряем, расширяя необходимую инфраструктуру“, — говорит Мартинас Аугайтис, директор по обслуживанию клиентов Vilniaus vandenys.