В Вильнюсе начали работать питьевые фонтанчики

„Звание зеленой столицы Европы — это не только оценка, но и конкретное обязательство: создать город, где устойчивые решения становятся повседневной жизнью. Сеть кулеров — одно из таких небольших, но существенных изменений. За пять лет она выросла более чем в пять раз, и мы продолжаем расширять ее там, где жители Вильнюса в ней больше всего нуждаются. Речь идет не только о воде — речь идет о привычке жить более осознанно, экономить ресурсы и вместе менять город“, — говорит Адомас Бужинскас, глава администрации Вильнюсского самоуправления.
Кулеры с бутилированной водой, подключенные к городскому водопроводу, работают в разных частях Вильнюса — от Старого города до жилых кварталов. Вода поступает из глубоких скважин глубиной от 30 до 245 метров, что делает ее высококачественной, свежей, чистой и вкусной. Карту размещения кулеров с водой можно найти здесь.
„Каждый четвертый житель Вильнюса, выходя из дома, берет с собой собственную бутылку с водой, а больше всего воду пьют из уличных кулеров в парках и около спортивных площадок — там, где движение людей наиболее интенсивное. Учитывая это, в этом году мы установим в Вильнюсе еще шесть уличных кулеров с водой. Опросы показывают, что жители все чаще отказываются от чрезмерного потребления и пластиковых бутылок — это изменение, которое мы поддерживаем и поощряем, расширяя необходимую инфраструктуру“, — говорит Мартинас Аугайтис, директор по обслуживанию клиентов Vilniaus vandenys.
По его словам, в теплое время года все больше жителей Вильнюса выбирают экологически чистые средства передвижения — ходьбу, езду на велосипеде или самокате. Установленные в оживленных местах уличные питьевые кулеры помогают сократить использование одноразового пластика — прохожие могут самостоятельно наполнять свои бутылки водой и освежаться водой, не покупая ее в пластиковых бутылках. В прошлом году жители города воспользовались этой возможностью и наполнили свои бутылки водой более чем на 853 тысячи литров воды – это эквивалентно 4,2 млн стаканов. Таким образом, нам удалось отказаться от более чем 5 млн пластиковых бутылок и около 138 тонн углекислого газа были предотвращены от попадания в окружающую среду.
По данным Европейского агентства по окружающей среде, около 40% потребляемого в Европе пластика составляет упаковка, в том числе различные пластиковые контейнеры. Объемы производства пластика во всем мире постоянно растут, однако пластиковые отходы, попадающие в окружающую среду, загрязняют воду, почву и наносят ущерб экосистемам.
Доступность воды важна не только в общественных местах, но и в образовательных и медицинских учреждениях. Vilniaus vandenys в сотрудничестве с городским самоуправлением уже установила более 100 стационарных питьевых фонтанчиков в столичных школах и более 50 кулеров с водой в учреждениях здравоохранения и культуры.
„Наша цель — не только обеспечить жителей Вильнюса качественной питьевой водой, но и способствовать ее ответственному использованию. Каждая кулер с водой, каждый фонтанчик в школах или возможность попить на мероприятиях — это шаги на пути к более устойчивому городу. Наполняя бутылки водой из кулеров, мы способствуем сокращению потребления пластика и созданию более чистой окружающей среды для нас и будущих поколений“, — говорит М. Аугайтис.