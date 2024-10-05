В Вильнюсе начала работать телефонная линия по вопросам безопасности

„Знания помогают сохранять спокойствие в случае чрезвычайной ситуации, поэтому мы заботимся о том, чтобы все жители Вильнюса могли максимально эффективно получить ответы на беспокоящие их вопросы. Позвонив, вы сможете получить ответы на свои вопросы, обсудить возможные ситуации и сразу уточнить, если что-то неясно. Если муниципальный служащий не может ответить на вопрос, мы не оставим жителя в неведении - в этом случае направим к тому, кто сможет дать подробный ответ“, - говорит мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.