2025.04.20 19:30

В Вильнюсе на Пасху произошли кратковременные отключения электроэнергии

 
ru.DELFI.lt
Asociatyvi nuotr.
Asociatyvi nuotr.
ФОТО: Yevhen Prozhyrko | Shutterstock

Вечером 20 апреля некоторые районы Вильнюса временно остались без электроснабжения, сообщает портал MadeinVilnius. Отключения не были запланированы, что вызвало недоумение у горожан. К счастью, проблему удалось оперативно устранить.

Около 18:15 вечера жители западной части города — в районах Фабийонишкес, Пашилайчяй, Шешкине, Юстинишкес — пожаловались на отключение электроэнергии. Наиболее серьёзно пострадали жители Фабийонишкеса и Пашилайчяй.

Отключение не было анонсировано заранее, и компания ESO не оповестила клиентов ни через социальные сети, ни другими каналами связи. По данным карты возмущений ESO, жалобы начали поступать сразу после инцидента.

У части жителей электричество появилось почти сразу, другим пришлось подождать от 10 до 20 минут. К настоящему моменту проблема полностью решена, и отключения на карте ESO больше не отображаются.

Причины сбоя остаются неизвестными, официальных разъяснений от ESO пока не поступало.

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