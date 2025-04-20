В Вильнюсе на Пасху произошли кратковременные отключения электроэнергии

Около 18:15 вечера жители западной части города — в районах Фабийонишкес, Пашилайчяй, Шешкине, Юстинишкес — пожаловались на отключение электроэнергии. Наиболее серьёзно пострадали жители Фабийонишкеса и Пашилайчяй.

Отключение не было анонсировано заранее, и компания ESO не оповестила клиентов ни через социальные сети, ни другими каналами связи. По данным карты возмущений ESO, жалобы начали поступать сразу после инцидента.

У части жителей электричество появилось почти сразу, другим пришлось подождать от 10 до 20 минут. К настоящему моменту проблема полностью решена, и отключения на карте ESO больше не отображаются.