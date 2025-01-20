2025.01.20 10:50

В Вильнюсе на некоторых перекрестках выключат светофоры: время и места

 
ru.DELFI.lt
Šviesoforas su žaliąja rodykle
Šviesoforas su žaliąja rodykle
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в ходе модернизации перекрестков в некоторых местах Вильнюса будут временно выключены светофоры.

Место и время:

Молетское шоссе, пешеходный переход около ул. Ванагинес Соду 1-ои: 20 января 10.00-15.00 ч.

Ул. Шейминишкю, пешеходный переход около здания номер 21: 21 января (вторник) nuo 10.00-15.00 ч.

Ул. Конарскё, пешеходный переход около прогимназии им. Йонаса Басанавичюса: 23 января (четверг) 10.00-15.00 ч.

Ул.Л.Балюкявичаус-Дзуко и М.Шлежявичаус: 23 января (четверг) 10.00-13.00 ч.

Просьба руководствоваться знаками.

Муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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