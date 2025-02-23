В Вильнюсе на Лукишкской площади состоялся концерт в поддержку Украины

Перед началом концерта состоялось традиционное шествие по улицам Старого города Вильнюса. Собравшись на Кафедральной площади, его участники с флагами Литвы и Украины прошли по проспекту Гедиминаса до Лукишкской площади.
Затем начался концерт с участием известных литовских исполнителей. Во время концерта жителей и предприятия страны призывали оказать поддержку, которая будет направлена на закупку беспилотников и антидронов, а также другого оборудования, необходимого Вооруженным силам Украины.
Ограничения движения до и во время мероприятия
Как указывает Вильнюсское самоуправление, в рамках подготовки к мероприятию на Лукишкской площади и подходах ограничено движение транспорта.
С субботы 7 ч. утра до воскресенья 21 ч. вечера запрещено движение на участке проспекта Гедиминаса от улицы Васарё 16-осёс до улицы Ю.Тумо-Вайжганто.
С субботы 7 ч. утра до воскресенья 22 ч. вечера нельзя пользоваться парковкой рядом с перекрестком улицы В.Кудиркос и пр. Гедиминаса.
В день мероприятия с 15 ч. до 21.30 ч. также запрещено движение транспорта на участке проспекта Гедиминаса от ул. А.Стульгинскё до ул. Васарё 16-осёс и части ул. Васарё 16-осёс от ул. Шермукшню до проспекта Гедиминаса.