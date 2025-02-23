В Вильнюсе на Лукишкской площади состоится концерт в поддержку Украины

Перед началом концерта состоится традиционное шествие по улицам Старого города Вильнюса. Собравшись на Кафедральной площади, ее участники с флагами Литвы и Украины пройдут по проспекту Гедиминаса до Лукишкской площади.

Мероприятие завершится концертом с участием известных литовских исполнителей. Во время него жителей и предприятия страны призовут оказать поддержку, которая будет направлена на закупку беспилотников и антидронов, а также другого оборудования, необходимого Вооруженным силам Украины.

Ограничения движения до и во время мероприятия

Как указывает Вильнюсское самоуправление, в рамках подготовки к мероприятию на Лукишкской площади и подходах к ней будет ограничено движение транспорта.