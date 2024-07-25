2024.07.25 13:11

В Вильнюсе - митинг против мемориала на месте еврейского кладбища

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Sporto rūmai
Sporto rūmai
ФОТО: DELFI / Domantas Pipas

Правительство Литвы одобрило оборудование мемориала Шнипишкского старого еврейского кладбища в вильнюсском Дворце спорта. 25 июля рядом с этим зданием проводится митинг протеста.

„Кладбище – место вечного успокоения и тишины. Никакой стройки или реконструкции здания там не может быть“, – утверждают организаторы митинга.

Митинг организует организация „Давайте уважительно относится к кладбищам“, деятельность которой поддерживает член Еврейской общины Литвы Аркадий Курляндчик.

Напомним, что 17 июля правительство Литвы на совещании одобрило предложение рабочей группы основать во Дворце спорта и на территории рядом с ним мемориал в память о евреях.

Рабочая группа предложила на месте Старого еврейского кладбища и в нынешнем Дворце спорта основать мемориал, посвященный кладбищу и истории похороненных на нем евреев.

Кроме того, в здании планируют увековечить и другие важные моменты независимости Литвы - учредительный съезд Саюдиса в октября 1988 г., события 13 января 1991 г.

Рабочая группа предлагает не менее 75% мемориала посвятить еврейскому кладбищу, похороненным на нем людям и истории евреев в Вильнюсе.

Не больше 25% – политике осквернения кладбища в советское время, истории здания, его роли в движении за независимость Литвы.

Работы по оборудованию мемориала передадут Литовскому национальному музею. Тот вместе с Имущественным банком до ноября 2025 года подготовит студию возможностей, до сентября 2026 года – условия для конкурса на оборудование мемориала.

Сам конкурс планируется провести до начала февраля 2027 г.

На финансирование проекта в следующем году выделят 64 000 евро, в 2026 г. – 44 000, а в 2027 г – 174 000 евро.

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