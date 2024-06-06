2024.06.06 10:31

В Вильнюсе международное сообщество будет обсуждать вопрос восстановления культурного сектора Украины

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Karas Ukrainoje
Karas Ukrainoje
ФОТО: AFP / Scanpix

В четверг в Вильнюсе начинается двухдневная международная конференция "На пути к восстановлению культурного сектора Украины".

Как сообщает Министерство культуры, цель данной конференции – представить ущерб, нанесенный российской войной культурной сфере Украины, осветить наиболее важные потребности, конкретные совместные действия и обязательства государств и организаций, направленные на восстановление украинской культуры.

"Очень важно, чтобы международное сообщество договорилось и предусмотрело подходящее место для восстановления культурного сектора Украины в общем процессе стабилизации, восстановления и реконструкции этой страны", - цитируется в сообщении министр культуры Симонас Кайрис.

"Мы стремимся мобилизовать внимание и усилия международного сообщества для восстановления культурного сектора Украины, разрушаемого российской агрессией", - добавил он.

Конференция соберет до 200 участников из разных стран мира – Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Испании, Японии, Великобритании, Латвии, Польши, Нидерландов, Румынии, Словакии, Швеции, Швейцарии, Украины, Германии и других стран, поддерживающих раздираемую войной Украину. В ней примут участие представители правительств, международных и неправительственных организаций, эксперты, министры культуры.

В мероприятии планируется участие генерального директора Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) Одри Азуле, а также высокопоставленных представителей других международных организаций и государств.
Итоги Вильнюсской конференции будут представлены на конференции по восстановлению Украины в Берлине 11-12 июня.

Конференцию организует Литва в сотрудничестве с Украиной и ЮНЕСКО.

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