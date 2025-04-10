В Вильнюсе меняют памятные доски с надписями на русском языке

По предложению комиссии исторической памяти будут сняты памятные доски писателю Людасу Гире (ул. Вильяус, 27 и ул. Малонёи, 17), премьер-министру Царской России Петру Столыпину (ул. Шв. Стяпоно, 30), русскому писателю Константину Воробьеву (ул. Вяркю, 1) и писателю Федору Достоевскому (ул. Диджёи, 20).
„Процесс десоветизации общественных пространств в столице подходит к концу – этим решением упразднят последние следы советского наследия, российских имперских деятелей, не останется памятных досок с надписями на русском языке. Я рада, что процесс проходит без проблем и быстро. Вильнюсская комиссия исторической памяти также решила обратиться в Центр геноцида в связи с двумя объектами – памятной доской Дзидасу Будрису и памятником на месте захоронения военных ВМВ в Григишкес“, – сказала представитель комиссии Камиле Гогелене.
Также было решено снять памятную доску скульптору Марку Антокольскому на ул. Диджёи, 25 (со стороны ул. М.Антокольскё). Вместо нее на деньги муниципалитета подготовят доску нового дизайна с надписью на литовском: „В этом доме родился и жил скульптор Марк Антокольский (1840–1902)“.
Вильнюсская комиссия исторической памяти пересмотрела целый ряд памятных досок на русском языке и решила заменить на типовые доски памятные доски - Микалоюсу-Константинасу Чюрлёнису (ул. Вильняус, 12), Юлии НъБенюшявичюте-Жимантене – Жемайте (ул. Й.Басанавичаус, 19 и ул. Л.Стуокос-Гуцявичаус, 9), Мечису Хадаравичюсу (M.-K.Чюрлёнё, 11), Константинасу Галкаускасу (ул. Пилимо, 20), Адольфасу Юцюсу (ул. Карю капу, 7), Янису Райнису (ул. Майронё), Марцелинасу Шикшнюсу (ул. Кястучё, 27), Пятрасу Вайчюнасу (ул. Каштону, 4), Антанасу Жукаускасу-Венуолису (ул. A.Гоштауто, 3), Зигмасу Жемайтису (ул. M.-K.Чюрлёнё, 29), Антанасу Йонинасу (ул. Антакальнё). Сейчас готовят проекты типовых досок для этих мест.