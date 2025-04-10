В Вильнюсе меняют памятные доски с надписями на русском языке

„Процесс десоветизации общественных пространств в столице подходит к концу – этим решением упразднят последние следы советского наследия, российских имперских деятелей, не останется памятных досок с надписями на русском языке. Я рада, что процесс проходит без проблем и быстро. Вильнюсская комиссия исторической памяти также решила обратиться в Центр геноцида в связи с двумя объектами – памятной доской Дзидасу Будрису и памятником на месте захоронения военных ВМВ в Григишкес“, – сказала представитель комиссии Камиле Гогелене.