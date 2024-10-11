2024.10.11 12:15

В Вильнюсе меняется расписание автобусов и троллейбусов

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė

Публичное учреждение „Услуги сообщения“ информирует, что с 12 октября в Вильнюсе меняется расписание автобусов и троллейбусов. Изменения вводят ежегодно с учетом установившихся потоков транспорта, ремонтов дорог и для улучшения сообщения.

Изменятся расписания троллейбусов 2, 4, 18, 19, 21 маршрутов, а также автобусов 1G, 2G, 3G, 5G, 6G, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 30, 31, 33, 35, 49, 52, 53, 54, 58, 59, 62, 68, 69, 74, 87, 88, 89, 115, 117, 118, 125, 103N маршрутов. Некоторые из ниц будут курсировать чаще.

С 12 октября ждут следующие изменения: автобус маршрута 6G по пути в автобусный парк будет останавливаться на остановке „Васарос“. Автобусы маршрута 2G по пути в Сантаришкес будут останавливаться на остановке „Детская больница“ перед кольцом на ул. Сантаришкю.

autobusas 2G

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