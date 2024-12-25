В Вильнюсе меняется порядок предоставления медицинских услуг

По субботам услуги семейных врачей и одонтологов будут предоставлять в Антакальнисской, Центральной, Каролинишкской, Нововильняйской и Шешкинской поликлиниках с 8 до 16 ч. (только для пациентов этих поликлиник), а в Григишкском центре здравоохранения и амбулатории Вильнюсской городской клинической больнице с 8 до 12 часов.

Пациенты частных поликлиник и кабинетов должны связываться со своими поликлиниками.

В субботу с 16 до 22 ч., а в воскресенье и праздники с 10 до 20 ч. все пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, должны обращаться в Кабинет скорой помощи Вильнюсской городской клинической больницы по адресу ул. Антакальнё, 57, тел. +370 523 44487.

Кто может обращаться за такой помощью: