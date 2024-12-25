В Вильнюсе меняется порядок предоставления медицинских услуг

По субботам услуги семейных врачей и одонтологов будут предоставлять в Антакальнисской, Центральной, Каролинишкской, Нововильняйской и Шешкинской поликлиниках с 8 до 16 ч. (только для пациентов этих поликлиник), а в Григишкском центре здравоохранения и амбулатории Вильнюсской городской клинической больнице с 8 до 12 часов.
Пациенты частных поликлиник и кабинетов должны связываться со своими поликлиниками.
В субботу с 16 до 22 ч., а в воскресенье и праздники с 10 до 20 ч. все пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, должны обращаться в Кабинет скорой помощи Вильнюсской городской клинической больницы по адресу ул. Антакальнё, 57, тел. +370 523 44487.
Кто может обращаться за такой помощью:
Взрослые
(1) если боль не снимают максимальные дозы обезболивающих,
(2) если температура выше 38oC и не спадает больше 72 ч.,
(3) если получена травма не больше чем за 48 ч. до обращения, нарастающая боль, опухоль, ушибы, не требующие МРТ и рентгена,
(4) прогрессирующая внезапная аллергическая реакция в виде сыпи, опухоли, зуда (но человек не задыхается, давление у него не снижается),
(5) рвота, повторяющаяся тошнота, понос,
(6) укусы животных, царапины, если не требуется зашивать рану,
(7) перевязка ран после хирургических вмешательств, если не требуется помощь хирурга,
(8) дольше 48 ч. наблюдается нарушение сердечного ритма,
(9) поверхностные глазные инфекции, которые проявились не более чем за 48 ч.,
(10) поверхностные инородные тела,
(10) легкие ожоги, покраснение кожи,
(11) требуется получить первый раз больничный в связи с внезапным заболеванием или уходом за больным ребенком.
Дети до 18 лет
(1) температура выше 37,8°C держится больше 24 ч., которую не снижают препараты (не распространяется на младенцев),
(2) в течение 24 ч. появившаяся сыпь на теле,
(3) внезапная боль, которую не снимают лекарства,
(4) повторяющаяся рвота, понос,
(5) боль и дискомфорт при мочеиспускании,
(6) внезапная аллергическая реакция в виде сыпи, опухоли, зуда (но человек не задыхается, давление у него не снижается),
(7) поверхностные раны, не требующие хирургического вмешательства,
(8) укус клеща в течение 24 ч. без признаков инфекции,
(9) укусы животных, царапины, если не требуется профилактика от бешенства,
(10) поверхностные глазные инфекции, которые проявились не более чем за 48 ч.,
(11) легкие ожоги, покраснение кожи,
(12) требуется получить первый раз больничный в связи с внезапным заболеванием или уходом за больным ребенком.
Если требуется неотложная помощь, звоните по номеру 112 или 113 или обращайтесь в ближайшее медучреждение.