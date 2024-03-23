В Вильнюсе изменилось время работы зеленого сигнала 132 светофоров

"Людям придется меньше ждать зеленого сигнала на 132 перекрестках и у пешеходных переходов", - сказала она, заметив, что ранее пешеходы жаловались, что ждать зеленого сигнала приходится слишком долго.

"Среднее время ожидания было 78 секунд. Мы сократили его в среднем до 34 секунд, время ожидания сократилось на 30%", сказала Марчушауске.

На вопрос, как долго горит зеленый свет для пешеходов, она ответила: "Не могу назвать среднее время, потому что перекрестки разные, время подсчитывается с помощью специальной методики. Принимают во внимание длину проезжей части, скорость движения пешеходов – 1,2 м/с и выводят необходимое время. Есть правило установки нескольких светофоров, так указано время. Если на улице есть широкий островок безопасности, то можно регулировать горение до островка, потом следующая фаза на другой стороне".