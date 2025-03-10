В Вильнюсе из-за стройки на ноги подняты инспекторы: что происходит в престижном районе столицы

„Эта стройка лучше всего видна с ул. Кястучё. Дом быстро растет, похоже, спешат со строительством. Если сравнить, как все выглядело месяц назад, то продвинулись вперед. Мы пытались выяснить, что происходит, выясняли, есть ли разрешения, но ничего не нашли. В информационной системе ничего не нашли. Это вызвало нехорошие предположения. Ведь это местность культурного наследия – важная для города территория“, – сказал вильнюсец Каролис.