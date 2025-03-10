В Вильнюсе из-за стройки на ноги подняты инспекторы: что происходит в престижном районе столицы

„Эта стройка лучше всего видна с ул. Кястучё. Дом быстро растет, похоже, спешат со строительством. Если сравнить, как все выглядело месяц назад, то продвинулись вперед. Мы пытались выяснить, что происходит, выясняли, есть ли разрешения, но ничего не нашли. В информационной системе ничего не нашли. Это вызвало нехорошие предположения. Ведь это местность культурного наследия – важная для города территория“, – сказал вильнюсец Каролис.
По данным Центра реестра, участок находится в зоне культурного наследия (в защитной зоне). Площадь участка – 0,1203 га. По данным Центра реестра, на участке есть три постройки.
На самом деле с ул. Кястучё видно строящееся здание. Оно находится в нескольких метрах от этой улицы. Кроме того, со стороны улицы постройка закрыта белым забором.
Delfi обратился в Государственную инспекцию по планированию территорий и строительству и поинтересовался, законны ли эти работы. Есть ли разрешение?
Представитель инспекции Росвальдас Горбачёвас сказал, что проводят реконструкцию здания.
„Информируем, что, согласно представленной информации, речь идет о реконструкции. Для тщательной проверки на месте надо получить дополнительные документы.
Инспекция обратилась за информацией в Вильнюсский муниципалитет и Департамент культурного наследия с просьбой предоставить эти документы: все документы, связанные с проектом; разрешение на реконструкцию, выданное муниципалитетом 28 сентября 2020 года; требования, подготовленные ДКН; согласованный с ДКН проект; выводы - отвечает ли это здание требованиям в сфере культурного наследия и были ли согласованы решения“, – сказал Горбачёвас.
Он указал, что будут делать, после получения документов: „Мы распорядились предъявить документы до начала марта. Когда получим эти информацию, продолжим рассмотрение, т.е. проведем проверку“.
Представитель ДКН Юрате Мичюлене сказала, что инспекторы собирают и оценивают информацию.
„Пока мы знаем только, что муниципалитет в 2010 году выдал разрешение на реконструкцию здания. ДКН надо собрать больше информации, чтобы ответить на ваши вопросы“, – сказала Мичюлене.
Представители муниципалитета указали, что в 2010 г. было выдано бумажное разрешение на строительство. Они утверждают, что документы, связанные со строительством должны представить строительной инспекции.
Delfi не удалось связаться с владельцами здания.