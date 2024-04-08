В Вильнюсе из-за оползней закрыта популярная смотровая площадка

Грунт с Лысой горы съехал больше месяца назад, однако посещение этого места опасно и сейчас. Портал lrytas.lt сообщает, что оползень был зафиксирован после сильного ливня 28 февраля. С тех пор посещение площадки стало опасным, однако отдыхающие не обращают на это внимания.
Они сорвали СТОП-ленту, об угрозе свидетельствует только информационная табличка. В воскресенье, 7 апреля, на смотровую площадку пришло немало людей.
Сейчас ситуацию оценивают, пока не будет решен вопрос безопасности, ходить на смотровую площадку нельзя.
Желающим полюбоваться природой рекомендуют посетить другие обнажения.
Площадку откроют, когда завершат работы.