В Вильнюсе на митинг вышли недовольные маленькими пенсиями "сеньоры"

Данные, предоставленные Министерством социальной защиты и труда в понедельник, свидетельствуют о том, что в 2024 году средняя пенсия по старости увеличилась почти на 11 проц., или 58 евро, с 538 евро до 596 евро. Тогда как доходы получателей средней пенсии по старости при необходимом стаже работы в 2024 году вырастут на 11 проц. или 63 евро – с 574 до 637 евро.