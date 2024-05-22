В Вильнюсе на митинг вышли недовольные маленькими пенсиями "сеньоры"

Пожилые люди, участвующие в мероприятии, требуют перераспределения пенсионного резерва фонда социального страхования „Содры“ в размере 3 млрд евро, увеличивая тем самым получаемые минимальные пенсии. По мнению организаторов, Литва занимает последнее место по размеру пенсий в Евросоюзе, а 180 тыс. человек в стране получают пенсию, составляющую всего 345 евро.
Также участники недовольны пенсионными фондами второй ступени, поскольку они не гарантируют более высокую пенсию, а их выплаты не индексируются, поэтому со временем они обесцениваются.
„Наши пенсии одни из самых маленьких, а у „Содры“ в резерве 3 млрд“, „Литва выделяет на пенсии 6-7 проц. ВВП, а ЕС – 12 проц. Почему?“, „Прекратите финансирование фондов II ступени!“ - такие плакаты держали в руках участники шествия. Они также несли национальные и исторические флаги Литвы, а также флаги различных обществ „Бочяй“ и Ассоциации пожилых людей.
Перед шествием один из организаторов мероприятия, президент Ассоциации пожилых людей Кястутис Макаравичюс заявил, что учреждения не способны достичь поставленных целей – обеспечить пожилым людям „достойную старость“.
„Мы пытаемся шевелить государственные учреждения, которые должны заботиться о благосостоянии людей. Но ощутимых результатов мы не видим. И когда мы попросили Банк Литвы назвать хотя бы одно решение, которое показало бы заботу о людях, они не смогли его назвать. Такое образование получает зарплаты, но результатов не видно“, - прокомментировал он у Сейма.
Появившийся на митинге советник президента Вайдас Аугустинавичюс сказал, что глава страны Гитанас Науседа стремился и продолжит добиваться более быстрого повышения пенсий. По его словам, Офис президента также хочет использовать резерв „Содры“ для повышения пенсий.
„Президент полностью понимает, что говорит это сообщество. С 2019 г. самый первый пакет законов, представленный президентом, заключался в том, чтобы пенсии росли быстрее, чем зарплаты. (...) В конце прошлого года президенту пришлось наложить вето на закон правительства, который был направлен на то, чтобы отложить повышение низких пенсий“, - пояснил В. Аугустинавичюс.
„Президент также подчеркнул, что резерв „Содры“ следует рассматривать как источник повышения пенсий. (...) Необходимо просто определить, каким должен быть пенсионный резерв, а остальное направить на повышение пенсий“, - добавил он.
Он добавил, что цель также заключается в том, чтобы упростить вывод сбережений из пенсионных фондов.
„Реформа пенсионных фондов не может быть только косметической. И тот закон, который представлен, будет расширен“, - сказал он.
Данные, предоставленные Министерством социальной защиты и труда в понедельник, свидетельствуют о том, что в 2024 году средняя пенсия по старости увеличилась почти на 11 проц., или 58 евро, с 538 евро до 596 евро. Тогда как доходы получателей средней пенсии по старости при необходимом стаже работы в 2024 году вырастут на 11 проц. или 63 евро – с 574 до 637 евро.