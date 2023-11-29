В Вильнюсе из-под разваливающихся балконов убрали опоры, вместо этого забили выход

"Все ушли на фронт", – смеялся житель улицы Шв. Стяпоно Александрас, показывая, как сейчас выглядит "безопасность".

Его удивляло, что коммунальные службы не могут ни сами отремонтировать балконы, ни заставить это сделать жителей.

Муниципалитет признает, что опоры и заколачивание выходов - не решают проблему, а число аварийных балконов в столице растет.

Выходы на балконы заколотили три недели назад в домах номе 6 и 17. За это время разобрали старый тротуар, а новый так и не появился.

Один прохожий с возмущением сказал журналистам, что очень странно, что муниципалитет не может заставить жителей отремонтировать балконы: "Если состояние аварийное, надо наложить штрафы и штрафовать, пока не отремонтируют".

Мужчина считает, что использование зеленой сетки, опор, заколачивание выходов - это демонстрация бездеятельности.

"Это может быть лишь временным решением, но в Вильнюсе оно становится вечным", – сказал он.