В Вильнюсе из-под разваливающихся балконов убрали опоры, вместо этого забили выход

"Все ушли на фронт", – смеялся житель улицы Шв. Стяпоно Александрас, показывая, как сейчас выглядит "безопасность".
Его удивляло, что коммунальные службы не могут ни сами отремонтировать балконы, ни заставить это сделать жителей.
Муниципалитет признает, что опоры и заколачивание выходов - не решают проблему, а число аварийных балконов в столице растет.
Выходы на балконы заколотили три недели назад в домах номе 6 и 17. За это время разобрали старый тротуар, а новый так и не появился.
Один прохожий с возмущением сказал журналистам, что очень странно, что муниципалитет не может заставить жителей отремонтировать балконы: "Если состояние аварийное, надо наложить штрафы и штрафовать, пока не отремонтируют".
Мужчина считает, что использование зеленой сетки, опор, заколачивание выходов - это демонстрация бездеятельности.
"Это может быть лишь временным решением, но в Вильнюсе оно становится вечным", – сказал он.
В других районах, где тротуары не чинят, аварийные балконы подпирают с помощью опор. Такое можно увидеть на ул. Антакальнё, Биржялё 23-осёс, Й.Басанавичаус.
ВРИО главы отдела администрирования жилья муниципалитета Стасе Кведерене согласилась, что это несовременные меры решения проблемы.
Если балкон с опорой, значит, его надо разбирать, его конструкции неустойчивые.
По словам Кведерене, такая опора не дает только развалиться балкону.
По данным муниципалитета в Вильнюсе опоры стоят примерно под 20 балконами, а выходы заколочены только на ул. Шв. Стяпоно.
Кведерене сказала, что если балкон с опорой, выходить на него нельзя. Пользоваться балконом нельзя, пока его не обновят. Чтобы люди не выходили, заколачивают выход.
Кстати, сами жители могут отремонтировать балконы, не дожидаясь решения коммунальных служб, однако проект ремонта надо согласовать с администратором.