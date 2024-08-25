2024.08.25 07:02

В Вильнюсе и его окрестностях полиция остановила 8 нетрезвых водителей

 
Рита Гечюнайте
ru.DELFI.lt

В субботу с раннего утра в Вильнюсе и Вильнюсском районе полиция провела рейды, попались 8 нетрезвых водителей.

Дорожная полиция Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа с утра проводила проверки в Вильнюсском районе. В Растиненай попались несколько пьяных водителей.

Автомобилем Mercedes Benz управлял нетрезвый водитель (0,62 промилле). Вскоре был остановлен еще один, в его организме было 0,45 промилле.

В Электренай полиция остановила автомобиль Honda. В организме водителя было 0,62 промилле.

В Электренском районе попался пьяный велосипедист – 0,44 промилле.

В Тракайском районе попался водитель в организме которого было 0,73 промилле.

После обеда рейд провели в столице. И здесь попались нетрезвые водители.

В организме одного было 0,44 промилле, еще двоих - 0,60 промилле.

Полиция остановила водителя, который не использовал ремень безопасности. Оказалось также, что у мужчины нет прав на вождение.

Во время рейда были остановлены и оштрафованы 12 водителей, которые не использовали ремни безопасности, пользовались смартфонами во время вождения и нарушили правила, проехав на красный свет.

Полиция проводит рейды по всей Литве.

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