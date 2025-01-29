2025.01.29 10:32

В Вильнюсе хотят на полгода предоставить бесплатное жилье новоприбывшим украинцам

 
Мартина Пикелите
ru.DELFI.lt
ELTA
Popietė Vilniuje
Popietė Vilniuje
ФОТО: ELTA / Patricija Adamovič

Городской совет Вильнюса намерен изменить порядок размещения беженцев, пострадавших от войны в Украине. Украинцы, недавно получившие убежище в столице, смогут бесплатно, но не более полугода, проживать в помещениях, предоставленных муниципалитетом.

„Предлагаемый проект поправок к решениям предполагает внесение изменений в предыдущие решения Вильнюсского городского совета, включив в них положения Закона о правовом статусе иностранцев, вступившего в силу в ноябре“, - в комментарии, отправленном Elta, подчеркнул представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Согласно данным положениям, иностранцы имеют право бесплатно проживать в жилых помещениях государственных и муниципальных учреждений не более 6 месяцев со дня регистрации их заявления о выдаче вида на жительство. До ноября закон не предусматривал сроков предоставления бесплатного жилья.

Правда, после окончания этого срока иностранцы смогут продолжать жить в муниципальных помещениях за соответствующую арендную плату.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии