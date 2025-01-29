В Вильнюсе хотят на полгода предоставить бесплатное жилье новоприбывшим украинцам

„Предлагаемый проект поправок к решениям предполагает внесение изменений в предыдущие решения Вильнюсского городского совета, включив в них положения Закона о правовом статусе иностранцев, вступившего в силу в ноябре“, - в комментарии, отправленном Elta, подчеркнул представитель самоуправления Габриэлюс Грубинскас.

Согласно данным положениям, иностранцы имеют право бесплатно проживать в жилых помещениях государственных и муниципальных учреждений не более 6 месяцев со дня регистрации их заявления о выдаче вида на жительство. До ноября закон не предусматривал сроков предоставления бесплатного жилья.