В Вильнюсе готовятся к реконструкции костела: храм приспособят для нужд полиции

Этот храм много претерпел за свою историю. Сначала из костела его переделали в православную церковь, затем в склад для амуниции, в советское время это был овощной склад. После 1967 г. в здании сделали бетонные перекрытия, поделив его на три этажа, в центральной части оборудовали грузовой лифт, а сбоку – грузовой подъемник. Были уничтожены алтари, в ризнице оборудован туалет и кладовки, по обе части здания оборудованы лестницы до 3 этажа.