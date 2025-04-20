В Вильнюсе часть улицы Кярнаве назовут в честь погибшего в Украине Тадаса Тумаса

„Это решение было согласовано с родственниками Тадаса Тумаса. Я рада, что нам удалось найти решение, которое устраивает всех“, — рассказала Elta председатель комиссии Камиле Гогелене.
По словам председателя комиссии, пока не ясно, когда именно эта улица будет переименована в честь погибшего, но, по ее словам, этот процесс не должен занять много времени.
„Я думаю, что, возможно, мы сможем выйти с решением на следующее заседание совета, которое состоится 7 мая. Как только совет примет решение, переименование улицы точно не займет много времени“, — заверила член муниципального совета.
По словам К. Гогелене, в будущем также будет рассмотрен вопрос об увековечении памяти Мантаса Кведаравичюса и Томаса Валентелиса.
„Мы, вероятно, продолжим работу по увековечению Мантаса Кведаравичюса, но мы также хотим пройти все процессы, получить одобрение его родственников и найти наилучший вариант, который будет соответствовать ожиданиям его близких и, возможно, будет связан с жизнью самого Мантаса и его любовью к кино“, — заявила председатель комиссии.
„Поскольку мы приняли резолюцию в Вильнюсском городском совете, которая обязывает нас чтить память всех литовцев, погибших в Украине, мы обязательно рассмотрим в будущем возможность увековечить память Томаса Валентелиса“, — добавила она.
В Новом Вильне будет убран мемориальный памятник, посвященный польским частям, оккупировавшим Вильнюс
На состоявшемся в среду заседании комиссия также приняла решение о сносе памятника, посвященного польским воинским частям, оккупировавшим в прошлом Вильнюс, который расположен в Новой Вильне, недалеко от клебонии костела Пресвятой Девы Марии, Королевы Мира.
„Этот вопрос, наверное, рассматривается уже год, мы несколько раз обращались в приход от муниципалитета с предложением самим убрать вывеску, возможно, изменить текст на вывеске, но они не согласились, поэтому в итоге мы обратились в комиссию с решением убрать эту вывеску“, — рассказала К. Гогелене изданию Elta.
„Наше предложение от выездной комиссии — установить информационный стенд, который бы рассказывал историю этого места, историю строительства этой церкви, и таким образом, возможно, оправдать ожидания прихода“, — добавила она.
Некоторое время назад приходу было предложено установить на месте сносимого памятника информационный стенд, рассказывающий об истории этого места, однако это предложение не удовлетворило прихожан.
„Они высказали свое мнение, отвечая на наше предложение о том, что рядом с памятником должна быть установлена мемориальная доска с текстом о том, что этот мемориал посвящен основателям костела, его строителям, но текст на памятнике не об этом, поэтому он, наверное, немного противоречит логике их предложения, и поэтому мы его не приняли“, — пояснила председатель комиссии.
Весной 2022 года в украинском городе Мариуполе был убит кинорежиссер и культурный антрополог М. Кведаравичюс. В феврале прошлого года в Украине также погиб литовский военнослужащий Т. Тумас, 1981 г.р. Весной этого года при выполнении боевого задания в составе Украинского Иностранного легиона погиб и Т. Валентелис.
В прошлом году городской совет столицы принял резолюцию, обязывающую увековечить в Вильнюсе память литовцев, погибших в Украине.