В Вильнюсе часть улицы Кярнаве назовут в честь погибшего в Украине Тадаса Тумаса

„Они высказали свое мнение, отвечая на наше предложение о том, что рядом с памятником должна быть установлена ​​мемориальная доска с текстом о том, что этот мемориал посвящен основателям костела, его строителям, но текст на памятнике не об этом, поэтому он, наверное, немного противоречит логике их предложения, и поэтому мы его не приняли“, — пояснила председатель комиссии.