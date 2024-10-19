2024.10.19 08:00

В Вильнюсе царят чудовища, черти и другие ужасные персонажи: Нагорный парк стал адом

 
ru.DELFI.lt
ru.DELFI.lt

Не первый год в Литве по случаю Хэллоуина открывают парки ужасов. Их цель – как следует напугать посетителей. В этом году такой парт открылся в центре Вильнюса. Delfi приглашает посмотреть, что ждет в Нагорном парке вильнюсцев и госте столицы.

„Адский мир открылся с 11 октября и будет работать до 3 ноября. Если вы вовремя не покинете его, останетесь во власти Люцифера!“, – пишут организаторы.

Билет для взрослых на выходные стоит 16 евро, для детей 3-18 лет – 11 евро.

В прошлом году посетить парк ужасов можно было в парке Вингис. Вот что в нем было:

Если вам не по душе ужасы, то с 25 октября в Ботаническом саду можно посетить парт световых инсталляций Lumina parkas.

Парк световых инсталляций работал в прошлом году в Нагорном парке.

А это парк Lumina в Ботаническом саду:

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