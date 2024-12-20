2024.12.20 07:07

В Вильнюсе был замечен известный рэпер Лил Нас Икс

 
ru.DELFI.lt
Lil Nas X
Lil Nas X
ФОТО: Rowan Griffiths | Vida Press

Известный во всем мире рэпер Лил Нас Икс (популярные хиты Old Town Road и Montero (Call Me By Your Name) удивил своих поклонников неожиданной вестью – он находится в Литве. Исполнитель на своей странице в Instagram поделился фотографией вильнюсского троллейбуса, пишет портал madeinvilnius.lt.

Пока неясно, с какой целью он приехал в Литву и сколько здесь пробудет.

Лил Нас Икс - американский рэпер, исполнитель песен, который прославился в 2019 году своим хитом Old Town Road.

Lil Nas X socialinių tinklų nuotr.

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