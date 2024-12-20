В Вильнюсе был замечен известный рэпер Лил Нас Икс

Пока неясно, с какой целью он приехал в Литву и сколько здесь пробудет.
Лил Нас Икс - американский рэпер, исполнитель песен, который прославился в 2019 году своим хитом Old Town Road.
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Известный во всем мире рэпер Лил Нас Икс (популярные хиты Old Town Road и Montero (Call Me By Your Name) удивил своих поклонников неожиданной вестью – он находится в Литве. Исполнитель на своей странице в Instagram поделился фотографией вильнюсского троллейбуса, пишет портал madeinvilnius.lt.
Пока неясно, с какой целью он приехал в Литву и сколько здесь пробудет.
Лил Нас Икс - американский рэпер, исполнитель песен, который прославился в 2019 году своим хитом Old Town Road.