В Вильнюсе был замечен известный рэпер Лил Нас Икс

Известный во всем мире рэпер Лил Нас Икс (популярные хиты Old Town Road и Montero (Call Me By Your Name) удивил своих поклонников неожиданной вестью – он находится в Литве. Исполнитель на своей странице в Instagram поделился фотографией вильнюсского троллейбуса, пишет портал madeinvilnius.lt.