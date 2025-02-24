В Вильнюсе будут заливать фундамент Национального концертного зала, будут ограничения движения

Это значит, что на месте строительства будет больше строительной техники.

До сих пор транспорт ездил на стройку только с ул. Тауро, однако из-за интенсивных работ вскоре с ул. Тауро нельзя будет проехать на все части участка. Поэтому с конца февраля часть транспорта будет подъезжать с ул. В.Миколайчё-Путино.

Планируется, что с утра - с 7 до 9 часов на площадку через ул. В.Миколайчё-Путино приедут до 6 бетономешалок и до 3 единиц другого транспорта. Подрядчик Gilesta гарантирует, чтобы у въезда не было заторов, а строительный транспорт не мешал жителям. Подрядчик обязался сделать так, чтобы весь транспорт останавливался на стройплощадке, а не на ул. В.Миколайчё-Путино.