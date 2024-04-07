В Вильнюсе будет переименован сквер им. Пятраса Цвирки

 
ru.DELFI.lt
Uždengtas P. Cvirkos paminklas
Uždengtas P. Cvirkos paminklas
ФОТО: DELFI

В Вильнюсе в скором времени не останется сквера им. Пятраса Цвирки. Временно сквер будет безымянным, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Председатель Комиссии исторической памяти камиле Шерайте-Гогелене сказала, что решение об упразднении этого названия еще должен принять горсовет столицы.

На заседании комиссии предлагались новые варианты названия сквера, но пока этот вопрос решили не обсуждать.

"Вернемся к нему, когда появится концепция обновления сквера, когда будем знать, как он будет выглядеть после объединения с горой Таурас или Реформатским сквером. Пока сквер будет безымянным", – сказала глава комиссии.

Напомним, что Комиссия по десоветизации в начале января 2024 года приняла решение о том, что сквер им. П.Цвирки должны переименовать.

В 2021 г. по решению горсовета из сквера убрали памятник Пятраса Цвирки.

Литовский центр геноцида жителей и сопротивления признал, что писатель Цвирка был пособником советской власти, его действия нанесли серьезный урон Литовскому государству и его жителям.

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