В Вильнюсе будет частично закрыто движение пешеходов и велосипедистов по одному из мостов

Вильнюсский муниципалитет информирует, что во время ремонта моста Гележинё Вилко с 3 июня до 31 июля будет закрыто движение пешеходов и велосипедистов по восточной стороне, а с 1 августа до 30 сентября – западная его часть, пишет портал madeinvilnius.lt.