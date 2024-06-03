2024.06.03 11:20

В Вильнюсе будет частично закрыто движение пешеходов и велосипедистов по одному из мостов

 
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Ukraina palaikantys užrašai ant Geležinio vilko tilto
Ukraina palaikantys užrašai ant Geležinio vilko tilto
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas

Вильнюсский муниципалитет информирует, что во время ремонта моста Гележинё Вилко с 3 июня до 31 июля будет закрыто движение пешеходов и велосипедистов по восточной стороне, а с 1 августа до 30 сентября – западная его часть, пишет портал madeinvilnius.lt.

Вильнюсский муниципалитет приносит извинения за временные неудобства.

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