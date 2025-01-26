2025.01.26 14:54

В Вильнюсе беларусы требуют демократических выборов: плакаты с лицом Лукашенко отправили в измельчитель

 
Раминта Маяускайте
ru.DELFI.lt
ELTA

На фоне президентских выборов, которые западное сообщество считает несправедливыми, беларусы, проживающие в Литве, организовали акцию протеста. Пришедшие на акцию протеста уничтожили в бумагорезательной машине плакаты с изображением Александра Лукашенко.

Беларусы собрались на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе с исторической символикой страны и плакатами с надписями: „Выборы в Беларуси — клоунское шоу“, „Литва смогла, Беларусь тоже сможет“, „Выборы без правил“, „Лукашенко — в Гаагу“. Организаторы акции отметили, что она направлена на демонстрацию единства нации, прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и проведение настоящих демократических выборов.

„Мы хотим показать, что выборы в Беларуси проходят без правил. Мы, белорусы в изгнании, вместе, у нас есть мужество. Мы все хотим, чтобы Беларусь была свободной“, — заявила во время акции протеста Наталья Колегова, глава организации „Дапамога“, оказывающей помощь беларусам, прибывшим в Литву.

„Мы хотим напомнить литовцам и иностранцам, что белорусы живы и продолжают бороться за свою свободу“, — подчеркнула она.

Как рассказала агентству Elta лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, в эти дни акции протеста, митинги и шествия проходят во многих странах мира.

Это произошло после того, как стало известно, что белорусы, проживающие в Литве и других странах, не смогут проголосовать на президентских выборах, назначенных на воскресенье.

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