В Вильнюсе беларусы требуют демократических выборов: плакаты с лицом Лукашенко отправили в измельчитель

Беларусы собрались на площади Винцаса Кудирки в Вильнюсе с исторической символикой страны и плакатами с надписями: „Выборы в Беларуси — клоунское шоу“, „Литва смогла, Беларусь тоже сможет“, „Выборы без правил“, „Лукашенко — в Гаагу“. Организаторы акции отметили, что она направлена на демонстрацию единства нации, прекращение репрессий, освобождение политзаключенных и проведение настоящих демократических выборов.

„Мы хотим показать, что выборы в Беларуси проходят без правил. Мы, белорусы в изгнании, вместе, у нас есть мужество. Мы все хотим, чтобы Беларусь была свободной“, — заявила во время акции протеста Наталья Колегова, глава организации „Дапамога“, оказывающей помощь беларусам, прибывшим в Литву.