В Вильнюсе бегавшая без присмотра собака искалечила косулю

Историей в Facebook поделился Лауринас Иванаускас. Мужчина сказал, что сам не был очевидцем происшествия и поделился контактами соседа, который был в числе людей, оказавшихся на месте происшествия.
„Просьба к хозяевам больших бойцовских и служебных собак - водите их на поводке и смотрите, чтобы они не сбежали. Сегодня собака обгрызла ноги живой косули. Завтра на месте косули может оказаться ребенок, человек или ваш домашний питомец. Есть правила, в которых четко написано, что собаки должны быть на поводке. Инспекторам охраны природы об инциденте сообщили. Косуля не выжила“, – писал гражданин под фотографией.
Очевидец происшествия Пранас Линкявичюс сказал, что ехал по Эйшишкскому шоссе, когда увидел на льду на озере собаку, напавшую на косулю, и решил остановиться. На помощь косуле поспешили и другие водители: „Остановился и ехавший мимо работник муниципалитета, потом еще несколько человек, мы видели, как посреди пруда собака грызет живую косулю“.
„Собака загнала косулю на лед, на льду собаке удержаться легче, чем косуле. Собака страшно искалечила животное. (...) Мы прогнали собаку, стали звонить всем, кому только могли, чтобы помочь косуле…
Непонятно, за что мы платим налоги. Звоним по номеру 112, в пожарную часть, в Инспекцию охраны природы. Нам отвечают, что это дело тех, кто отвечает за дикую природу. Работник муниципалитета уехал, остались двое ждать помощи, звонили всем. В конце позвонили в Каунас, оттуда приехали работники Центра опеки над дикими животными, сначала они хотели увезти косулю, но увидели, что после двух часов, проведенных на льду, вся в ранах, ослабевшая косуля не выживет, поэтому решили ее усыпить“, – рассказал Линкявичюс.
В это время приехали и инспекторы охраны дикой природы: „Неужели в Вильнюсе нет ни одного инспектора? Ехали из Ширвинтос! Разве не смешно? Они у меня спрашивают, где собака... Я пытался ехать за собакой на машине, но она сбежала через кусты. Тогда инспекторам мы ничего сказать не могли, поскольку никто не знал, чья эта собака“.
Мужчины через группы Ужусениса и Салининкай в фейсбуке выяснили, чья эта собака, и где живет ее хозяин.
„Люди отозвались, сфотографировали собаку, прислали фотографию, спросили, эта ли. Я узнал ее, собака была вся в крови. Адрес хозяев нам известен примерно, сейчас выясняем точнее. Уточним данные и передадим инспекторам, дальше они будут выяснять. Но уже сейчас мы знаем, что эта собака вредная, в Салининкай ее водят в наморднике, люди возмущены тем, что она бегает, поэтому и прислали нам ее фото. Сказали, что она давно терроризирует соседей“, – сказал Линкявичюс.
Позже Иванаускас сказал Delfi, что очевидцам происшествия удалось выяснить конкретное место жительства владельцев собаки. Сейчас все данные будут переданы ответственным ведомствам, чтобы хозяев призвали к порядку и наказали за неприсмотр.
По действующим в Литве законам, владельцы собак должны водить их на поводке, а если надо - в наморднике. За нарушение правил грозит штраф от 30 до 120 евро. Если собака представляет угрозу для окружающих или покалечит другое животное, штраф может составить 550 евро.