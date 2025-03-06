В Вильнюсе бегавшая без присмотра собака искалечила косулю

Очевидец происшествия Пранас Линкявичюс сказал, что ехал по Эйшишкскому шоссе, когда увидел на льду на озере собаку, напавшую на косулю, и решил остановиться. На помощь косуле поспешили и другие водители: „Остановился и ехавший мимо работник муниципалитета, потом еще несколько человек, мы видели, как посреди пруда собака грызет живую косулю“.

„Просьба к хозяевам больших бойцовских и служебных собак - водите их на поводке и смотрите, чтобы они не сбежали. Сегодня собака обгрызла ноги живой косули. Завтра на месте косули может оказаться ребенок, человек или ваш домашний питомец. Есть правила, в которых четко написано, что собаки должны быть на поводке. Инспекторам охраны природы об инциденте сообщили. Косуля не выжила“, – писал гражданин под фотографией.

Историей в Facebook поделился Лауринас Иванаускас. Мужчина сказал, что сам не был очевидцем происшествия и поделился контактами соседа, который был в числе людей, оказавшихся на месте происшествия.

Непонятно, за что мы платим налоги. Звоним по номеру 112, в пожарную часть, в Инспекцию охраны природы. Нам отвечают, что это дело тех, кто отвечает за дикую природу. Работник муниципалитета уехал, остались двое ждать помощи, звонили всем. В конце позвонили в Каунас, оттуда приехали работники Центра опеки над дикими животными, сначала они хотели увезти косулю, но увидели, что после двух часов, проведенных на льду, вся в ранах, ослабевшая косуля не выживет, поэтому решили ее усыпить“, – рассказал Линкявичюс.

„ Собака загнала косулю на лед, на льду собаке удержаться легче, чем косуле. Собака страшно искалечила животное. (...) Мы прогнали собаку, стали звонить всем, кому только могли, чтобы помочь косуле…

В это время приехали и инспекторы охраны дикой природы: „Неужели в Вильнюсе нет ни одного инспектора? Ехали из Ширвинтос! Разве не смешно? Они у меня спрашивают, где собака... Я пытался ехать за собакой на машине, но она сбежала через кусты. Тогда инспекторам мы ничего сказать не могли, поскольку никто не знал, чья эта собака“.

Мужчины через группы Ужусениса и Салининкай в фейсбуке выяснили, чья эта собака, и где живет ее хозяин.