2025.05.03 20:39

В Вильнюсе байкеры открыли сезон, в городе фиксировались заторы

 
ru.DELFI.lt
Baikerių sezono atidarymas 2025
Baikerių sezono atidarymas 2025
ФОТО: Ervin Rauluševičius | Elta

В первую субботу мая байкеры открыли летний сезон. Улицы столицы заполонили мотоциклисты. Местами формировались заторы.

„Очень большой затор на ул. Гележинё Вилко в направлении автострады Вильнюс–Каунас“, – сообщала жительница Вильнюса.

Причиной затора было множество мотоциклистов на дорогах столицы.

Заторы фиксировали также на ул. A.Гоштауто, Калварийю, T.Врублевскё, около кольца на Оланду и Жирмуну, а также в Старом городе.

В полдень байкеры собирались у Белого моста, а с 16 ч. колонна отправилась в путь по улицам столицы.

В колонне были мотоциклисты из разных городов Литвы: Шилале, Шилуте, Мажейкяй, Расейняй, Каунаса и Таураге.

Накануне состоялся съезд байкеров в Каунасе, рядом со стадионом им. С.Дарюса и С.Гиренаса.

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