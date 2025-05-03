В Вильнюсе байкеры открыли сезон, в городе фиксировались заторы

„Очень большой затор на ул. Гележинё Вилко в направлении автострады Вильнюс–Каунас“, – сообщала жительница Вильнюса.
Причиной затора было множество мотоциклистов на дорогах столицы.
Заторы фиксировали также на ул. A.Гоштауто, Калварийю, T.Врублевскё, около кольца на Оланду и Жирмуну, а также в Старом городе.
В полдень байкеры собирались у Белого моста, а с 16 ч. колонна отправилась в путь по улицам столицы.
В колонне были мотоциклисты из разных городов Литвы: Шилале, Шилуте, Мажейкяй, Расейняй, Каунаса и Таураге.
Накануне состоялся съезд байкеров в Каунасе, рядом со стадионом им. С.Дарюса и С.Гиренаса.
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