В Вильнюсе байкеры открыли сезон, в городе фиксировались заторы

„Очень большой затор на ул. Гележинё Вилко в направлении автострады Вильнюс–Каунас“, – сообщала жительница Вильнюса.

Причиной затора было множество мотоциклистов на дорогах столицы.

Заторы фиксировали также на ул. A.Гоштауто, Калварийю, T.Врублевскё, около кольца на Оланду и Жирмуну, а также в Старом городе.

В полдень байкеры собирались у Белого моста, а с 16 ч. колонна отправилась в путь по улицам столицы.

В колонне были мотоциклисты из разных городов Литвы: Шилале, Шилуте, Мажейкяй, Расейняй, Каунаса и Таураге.