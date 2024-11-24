2024.11.24 13:09

В Вильнюсе - акция Национального центра крови: уровень глюкозы в крови проверят бесплатно

 
ru.DELFI.lt
Pristatyti pirmieji kraujo rinkimo autobusai
Pristatyti pirmieji kraujo rinkimo autobusai
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Национальный центр крови (NKC) в воскресенье организует в Вильнюсе кампанию по профилактике диабета. В ходе которой жители Вильнюса и гости города смогут бесплатно проверить уровень глюкозы в крови в специальных палатках на Кафедральной площади.

По данным NKC, жителям, у которых будет выявлен уровень глюкозы в крови выше нормы, будут выдаваться специальные многоразовые наборы глюкометров, чтобы они могли повторить процедуру дома через некоторое время, например, после лечения, назначенного врачами. Директор NKC Даумантас Гутаускас утверждает, что после успеха предыдущих кампаний по профилактике диабета, проведенных в различных городах Литвы, важно продолжить эту инициативу.

„Самым главным достижением является то, что жители, проходящее профилактическое тестирование, могут не только быстро и легко сделать анализы, но и сразу узнать результаты, а если уровень глюкозы в крови слишком высок, профессиональная команда работающий у них рекомендует немедленно обратиться к семейному врачу и ответственным медицинским специалистам для более детального обследования. Именно это позволяет предотвратить коварную болезнь, отсрочить ее или успешно с ней бороться. Для нас это отличное доказательство того, что подобные действия создают реальную добавленную стоимость, экономят время врачей и жителей“, - цитируется в сообщении Д.Гутаускас.

По данным NKC, в ​​ходе тура по профилактике диабета, проведенного весной этого года, уровень глюкозы в крови проверили в десяти городах страны около 2 тысяч не болеющих диабетом человек. Из них - у 117 или 6% уровень глюкозы в крови был выше нормы. Из 117 человек, у которых уровень глюкозы в крови оказался выше допустимой нормы, т.е. 108 или 92,3% старше 40 лет, 69 или 59% имеют избыточный вес или страдают ожирением, а у 22 или 18,8% исследованных есть близкие родственники с диабетом.

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