В Вильнюсе - акция Национального центра крови: уровень глюкозы в крови проверят бесплатно

По данным NKC, жителям, у которых будет выявлен уровень глюкозы в крови выше нормы, будут выдаваться специальные многоразовые наборы глюкометров, чтобы они могли повторить процедуру дома через некоторое время, например, после лечения, назначенного врачами. Директор NKC Даумантас Гутаускас утверждает, что после успеха предыдущих кампаний по профилактике диабета, проведенных в различных городах Литвы, важно продолжить эту инициативу.

„Самым главным достижением является то, что жители, проходящее профилактическое тестирование, могут не только быстро и легко сделать анализы, но и сразу узнать результаты, а если уровень глюкозы в крови слишком высок, профессиональная команда работающий у них рекомендует немедленно обратиться к семейному врачу и ответственным медицинским специалистам для более детального обследования. Именно это позволяет предотвратить коварную болезнь, отсрочить ее или успешно с ней бороться. Для нас это отличное доказательство того, что подобные действия создают реальную добавленную стоимость, экономят время врачей и жителей“, - цитируется в сообщении Д.Гутаускас.