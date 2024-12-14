2024.12.14 20:28

В Вильнюс заехал рождественский караван: желающие могли побывать внутри

 
ru.DELFI.lt

В субботу, 14 декабря, на Кафедральной площади можно было ощутить настоящий дух приближающихся праздников – ненадолго в Вильнюс приезжал рождественский караван Coca-Cola. Его посетители получили уникальную возможность погулять по каравану и сделать эксклюзивные фото.

Длина рождественского каравана 18,6 м, весит он 19 тонн. Внутри посетители увидели инсталляцию, созданную из бутылок с популярным напитком, зеркальную комнату, волшебный калейдоскоп, интерактивные игры и много других развлечений.

И, конечно, все могли встретиться с Санта-Клаусом и написать поздравления близким на созданных художниками открытках.

Праздничное настроение создавал радиоведущий Томас Джаз.

Рождественский караван известен во всем мире уже больше 30 лет, он стоял в Вильнюсе до 20 ч. Все развлечения в нем были бесплатными и доступными для всех.

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