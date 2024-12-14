В Вильнюс заехал рождественский караван: желающие могли побывать внутри

Длина рождественского каравана 18,6 м, весит он 19 тонн. Внутри посетители увидели инсталляцию, созданную из бутылок с популярным напитком, зеркальную комнату, волшебный калейдоскоп, интерактивные игры и много других развлечений.

И, конечно, все могли встретиться с Санта-Клаусом и написать поздравления близким на созданных художниками открытках.

Рождественский караван известен во всем мире уже больше 30 лет, он стоял в Вильнюсе до 20 ч. Все развлечения в нем были бесплатными и доступными для всех.