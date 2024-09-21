В Вильнюс привезли автономный автобус: выяснилось, когда он выедет на улицы

В Вильнюс прибыл автономный автобус общественного транспорта, который со следующей недели будет тестироваться на улицах Ужуписа в течение двух месяцев, сообщает портал madeinvilnius. Хотя в настоящее время он не перевозит пассажиров, уже можно увидеть его на тестировании маршрута на этой неделе. Этот инновационное транспортное средство предназначено для тестирования в системе общественного транспорта, по проекту EMBRACER, реализуемому JUDU совместно с программой Европейского Союза Interreg Europe.